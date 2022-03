Nachdem sich die Corona-Lockerungen auch auf die ÖPNV-Nachfrage am Abend bemerkbar machen, bietet die SWK Stadtwerke Kaiserslautern Verkehrs-AG ab Freitag, 11. März, wieder den bei Nachtschwärmern beliebten Service an. Der Lautrer Nachtbus fährt in den Wochenendnächten um 0.15 Uhr, 1.15 Uhr, 2.15 Uhr ab Stadtmitte in alle Stadtteile und die meisten Gemeinden im Landkreis, so die SWK. Die letzte Runde um 3.15 Uhr entfalle vorerst noch.