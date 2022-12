Bis zu 70 Traktoren und Forstmaschinen werden sich am Freitagabend von Landstuhl aus auf den Weg nach Kaiserslautern machen. Die Lichterfahrt soll wieder ein Hingucker werden und ein wenig vom Alltag ablenken. Lesen Sie hier, wo die Traktoren zu sehen sind.

Nach dem Neun-Euro-Ticket kommt das 49-Euro-Ticket. Dies scheint der einzige sichere Fakt zu der geplanten Fahrkarte zu sein. Denn noch sind viele Dinge, vom Startdatum bis zur Finanzierung, ungeklärt. Boris Flesch, Leiter der SWK-Verkehrs AG, erläutert die Problematik für Kaiserslautern.

Ans Aufhören will er nicht denken. Dabei läuft die Uhr. In drei Wochen wird Lutz Bassler seine Lotto-Annahmestelle in der Rudolf-Breitscheid-Straße 101 für immer schließen. Hier erzählt er, wie es ihm dabei geht.

Seit Dezember 2021 können über die Homepage der Verbandsgemeinde Weilerbach Schäden und Missstände auf digitalem Weg gemeldet werden. Ein Dienst, der innerhalb dieses knappen Jahres bislang 33-mal genutzt wurde.

Lothar Ohliger steht seit 35 Jahren eng an der Seite der Bauern in der Nord- und Westpfalz. Jetzt geht der Bezirksgeschäftsführer des Bauern- und Winzerverbands in Ruhestand. Der 63-Jährige blickt auf einen gewaltigen Wandel zurück, der wohl keinen Stillstand erfährt.