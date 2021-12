In Kaiserslautern gibt es einen Meckerstein. Gejammer, Beschwerden und Gemecker hört er sich geduldig an. Der Sandsteinfindling wurde 1976 bei der Bau AG-Wohnanlage im St.-Quentin-Ring etwa bei der Hausnummer 40 aufgestellt.

In der Beschreibung der Skulpturen steht, dass es sich um eine „realistisch gestaltete Ziege auf einem verformten Sandsteinfindling zum Dampf ablassen“ handelt, mit dem Spruch: „Wer meckern will, ob groß, ob klein / der tu’s an diesem Meckerstein“. Der Name des Bildhauers ist nicht bekannt.

Der Meckerstein scheint, wie Anwohner berichten, kaum genutzt zu werden. Nicht nur die Bau AG, auch die Stadtverwaltung, von Abfallentsorgung bis Zulassungsstelle machen Erfahrungen mit unzufriedenen Leuten, manchmal zu Recht und manchmal völlig unbegründet. Notorische Nörgler sind amtsbekannt. Sie schreiben Briefe und drohen „mit weiteren Schritten“. Oberbürgermeister Hans Jung ließ in den 1970er Jahren im neuen Rathaus einen Kummerkasten anbringen. Er wurde wieder abmontiert, weil keine Kummerbriefe mehr ankamen, und weil die Absender immer dieselben waren. Auch die unter OB Jung und später unter OB Theo Vondano fortgeführten Bürgersprechstunden waren wegen der „Stammkunden“ kein Erfolgsrezept.

Bei der Stadtverwaltung kümmert sich heute das Servicecenter um Anliegen, Anregungen und Beschwerden. Auf Anfrage teilt die Stadtverwaltung mit: „Im Servicecenter geht monatlich eine dreistellige Zahl von Anrufen, Mails oder Briefen ein, darunter auch solche von Stammkunden. Es handelt sich dabei aber nicht nur um Beschwerden. Die Bürger stellen uns Fragen oder geben uns Anregungen und Hinweise.“ Unter anderem gibt es bei der Stadtverwaltung das „Marktgespräch“ und die „Lautrer Szenen“. Der Meckerstein hört sich auch privates Klagen und Gejammer an, Beschwerden und Genörgel über Nachbarn und Mieter, die sich nicht an die Ordnung halten. Darum war die Bau AG 1976 damit einverstanden, dass der Meckerstein bei ihrer Wohnanlage aufgestellt wurde.