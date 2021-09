Aufgrund der Corona-Pandemie kann die Benefizveranstaltung Lautrer Lebenslauf auch in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden. Statt gemeinsam Runden zu drehen, können die Teilnehmer ihre individuelle Strecke laufen und sich online melden.

Auch der 16. Lautrer Lebenslauf muss wieder digital stattfinden, das teilen die Organisatoren auf der Internetseite zum Lauf mit. Also kann am Wochenende, 4. und 5. September, gelaufen werden: „Also setz ein Zeichen gegen Krebs und lauf deine Strecke und teile sie mit uns und allen anderen und hilf uns mit deinem Startgeld“, heißt es auf der Webseite. Die Ergebnisse werden von den Teilnehmenden selbst gemeldet und auf Vertrauensbasis in die Ergebnisliste aufgenommen. Alle Infos zum Lauf zugunsten von „Mama/Papa hat Krebs“ gibt’s auf der Internetseite: https://www.fck-running.de/lebenslauf/allgemeines/.