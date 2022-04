Die Lautrer Laienspieler standen einen Tag vor der Premiere ihres Stückes „Neurosige Zeiten“, als der erste Lockdown im März 2020 die Vorstellung ins Wasser fallen ließ. „Die Enttäuschung war natürlich riesig“, berichtet Christine Görner. Sie hat die Theatergruppe im Jahr 2017 ins Leben gerufen und ist seitdem für Organisation und Regie zuständig.

Jetzt können die Schauspieler aber endlich ihr Können unter Beweis stellen. Vergangenes Jahr im Herbst nahmen die Lautrer Laienspieler die Proben wieder auf.

„Kugeln vor Lachen auf dem Boden“

„Vier Schauspieler konnten leider nicht mehr dabei sein. Vor ein paar Wochen erst hatten wir dann noch einen Neuzugang“, erzählt Görner. Die Gruppe bestehe jetzt aus acht Schauspielern, die zehn Rollen unter sich aufteilen. Jeden Montag könne die Gruppe im Lautrer Wirtshaus auf der dortigen Bühne proben. Die selbst gestalteten Bühnenteile sollen dann kurz vor der Vorstellung aufgebaut werden. Nach Bedarf werde in weiteren Proben am Feinschliff gearbeitet, wobei der Spaß ganz sicher nicht zu kurz kommt: „Manchmal kugeln wir uns währenddessen vor Lachen auf dem Boden“, sagt Görner schmunzelnd.

Die Komödie „Neurosige Zeiten“ handelt von vier Bewohnern einer Psychiatrie. Spontan kündigt die Mutter einer Bewohnerin ihren Besuch an. Da sie in dem Glauben lebt, ihre Tochter wohne in einer gewöhnlichen Wohngemeinschaft, müssen die vier versuchen, ihre Neurosen zu vertuschen. Eine Leiche und ein weiterer unerwünschter Besucher verkomplizieren die Lage schließlich zusätzlich. Was „normal“ und was „verrückt“ ist, dürfte im Verlauf des Stückes immer mehr in Frage gestellt werden. „Mehr wird aber noch nicht verraten“, sagt Görner lachend.

Karten aus 2020 können getauscht werden

An vier Terminen wird die Vorstellung im Lautrer Wirtshaus am Bahnheim zu sehen sein: Am 20., 27. und 28. Mai jeweils um 20 Uhr, am 26. Mai um 16 Uhr. Ab 17 Uhr gibt es an den drei Abendvorstellungen die Möglichkeit, noch etwas im Wirtshaus zu essen. Am 26. Mai warten Kaffee und Kuchen auf die Zuschauer. Karten können entweder telefonisch ab 17 Uhr unter Telefon 0631 3119 9321 oder 0631 3503 199 bestellt werden. Alternativ ist eine Bestellung auch per Mail an LautrerLaienspieler@web.de möglich. Wer noch Karten aus 2020 hat, kann diese im Vorfeld gegen Karten für 2022 tauschen, so Görner. Auf eine Besonderheit kann sich das Publikum außerdem freuen: Das Stück wird von den Lautrer Laienspielern in Pfälzer Mundart vorgetragen.