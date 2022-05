Wie „irre“ sind sie tatsächlich, die Mitbewohner in Agnes’ „skurriler Psychiatrie-Wohngruppe einer Lauterer Irrenanstalt“? Zu Beginn der Komödie „Neurosige Zeiten“ von Winnie Abel, zu der die Lautrer Laienspieler nach zweijähriger, coronabedingter Zwangspause ins Lautrer Wirtshaus einluden – und auch am heutigen Samstag noch einmal einladen –, schien alles klar. Doch dann wurde es zunehmend „irrer“.

Nachdem die Aufführung des Stücks unter der Regie von Christine Görner kurz vor der Premiere 2020 und erneut 2021 hatte ausfallen müssen, hatte die Gruppe die „Neurosigen Zeiten“ für bessere Zeiten beibehalten. So mussten von den acht Mitwirkenden in zehn Rollen vor der Wiederaufnahme „nur noch“ fünf neue Mitwirkende eingespielt und Rollen teilweise umbesetzt werden.

Zwischen der sexistischen, ganz in schwarz und rot gekleideten Christine Görner in der Rolle der Agnes und der Stalkerin Marianne (Micaela Bellati-Ullrich), die „nackisch ihrem Chef in de Griff gefasst, aber nix gespürt hat“, gibt Volker Schwarz den schüchternen Hans, der sich lieber hinter Putzlappen und Staubwischern versteckt. Alles scheint gut, bis Agnes’ ach so vornehme Mutter Cécile (Birgit Hoppstädter) ihren Besuch ankündigt. Sie glaubt, dass ihre Tochter in einer Villa lebt und nicht im Sanatorium. Ein wahnwitziges Verwechselspiel nimmt seinen Lauf.

Ganz am Schluss gibt’s dann doch einen Ausweg ...

Agnes wechselt die Kleidung, Marianne legt ihre Sexheftchen zur Seite und mimt die Haushälterin, die stotternde Waltraud (Simonetta Schillinger) gibt die Hausmeisterin. Bis die Sache völlig aus dem Ruder läuft, weil eine „Tupper-Frau“ auftaucht. Hausmeisterin und Haushälterin wissen nichts von deren Besuch und halten sie für Agnes’ Mutter. Es kommt zu einem Unfall. Tanja Venter, die mit verblüffend schnellem Kleiderwechsel neben der Tupper-Frau auch die hocharrogante Frau Dr. Dr. Schanz gibt, reißt die Situation an sich. Ein Schreck jagt den nächsten.

Als schließlich noch Strutzke (Sarah Graf) als Reporterin der Bildzeitung zusammen mit dem Volksmusikstar Hardy eintrifft – dem Objekt von Mariannes Stalking –, geht alles drunter und drüber. Carolin Görner, die die Rolle des Hardy (mit Bart) erst eine Woche vor der Premiere übernommen hat, bringt als „Fremder im Haus“ für den übergenauen Hans alles durcheinander. Mit Agnes’ Mutter und der Ärztin geraten zwei Nichtinsassen der Anstalt wütend aneinander. Nach einer gemeinsamen Nacht in der Gummizelle kommt keine mehr an der Wahrheit vorbei: „Es ist ein Irrenhaus.“

„Alles ist aus den Fugen geraten“, meint denn auch Hans. Schließlich findet Hardy einen Ausweg – aber der soll hier nicht verraten werden. Nach ganz viel Spaß verabschiedet das Publikum – das an diesem Vatertagsnachmittag überwiegend aus Frauen besteht – die Schauspieler mit ganz viel begeistertem Applaus von der Bühne.