Der Asternweg ist am Montag etwas Bunter geworden. Im Vorgriff auf eine Kunstveranstaltung Ende Juli wurde dort eine Blockparty gefeiert und von Künstlern eine Wand bemalt.

Outline, Fat Cap und Fill-In - Nicht gerade Begriffe, die man im Alltag oft zu Ohren bekommt. Sie gehören nämlich zur Subkultur Graffiti. Dabei kann man diese Begriffe fast wörtlich übersetzen. Die Outline ist die Umrandung, das Fill-In das Innere eines Buchstabens. Fat Caps kommen auf die Sprühdosen und werden für großflächige Bilder verwendet. Oft illegal gemalt, hat Graffiti in der Gesellschaft meist keinen guten Ruf. Aber einige Künstler nutzen ihr Talent, um auf etwas aufmerksam zu machen.

Wie beispielsweise am Montagnachmittag. Im Rahmen eines von mehreren integrativen Workshops zur Aktion „Laut(r)er Kunst“ wurde im Asternweg ein Innenhof mit Graffiti verschönert, und dabei den Kindern die Möglichkeit geboten, selbst künstlerisch tätig zu werden. Dabei wurde eine vorher gestrichene Wand mit einem großen Motiv bemalt. Künstler waren Ole und Farbschmiede grau:blau. Außerdem noch David Massarik (Künstlername David Asphalt). Das Verlangen die Welt etwas bunter zu machen, treibt ihn schon immer um und so bemalt er schon lange legal Wände.

Nebenan konnten auch die Nachwuchskünstler ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Bunt gemischt in Alter und Herkunft traf das voll den Grundgedanken des integrativen Workshops. Die Kinder blieben bis zur Vollendung des großen Kunstwerks voll dabei und halfen fleißig beim Abbau.

Neben der Hauptattraktion hatten die Organisatoren noch mehr mitgebracht. Durch kleine Tore und Banden entstand ein Fußballfeld, das die Möglichkeit bot, sich auszutoben und zu bolzen. Mit einer Musikanlage wurde für die richtige Stimmung gesorgt, das bot Besuchern die Möglichkeit, sich auch einfach bei entspannten Klängen die Arbeit der großen und kleinen Künstler anzusehen. Der Begriff Blockparty wurde also richtig gewählt.

Große Hilfe war bei der Aktion im Asternweg ein neuer Partner des diesjährigen Kunstevents, das Arbeits- und sozialpädagogische Zentrum Kaiserslautern (ASZ). Das ASZ konnte mit seinem Wissen im Bereich Stadtteilarbeit und der Arbeit mit Kindern viel zur Aktion im Asternweg beitragen.

Die Veranstaltung „Laut(r)er Kunst“ fand im vergangenen Jahr erstmals im Museum Pfalzgalerie (mpk) statt und war ein voller Erfolg. Deswegen wurde sie in diesem Jahr noch erweitert und so organisieren mpk, der Krümmer, Kunterbunt, die Stadt Kaiserslautern und der Verein Sukura am 22. Juli eine große Feier unter dem Namen „Laut(r)er Kunst II – Nature is coming“. Dort soll es wieder viele Möglichkeiten geben, in die Welt von Subkulturen, wie Graffiti oder Skaten, einzutauchen.

Das fertige Bild zeigte schließlich eine Weltkugel in der Mitte und darüber eine klare Botschaft: „Die Erde ist nur ein Land und alle Menschen sind ihre Bürger!“