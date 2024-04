Zum zweiten Mal hat am Samstag die Leichtathletikabteilung des 1. FC Kaiserslautern das Meeting „Laut(r)er krumme Dinger“ im Kaiserslauterer Schulzentrum Süd ausgerichtet. Das Sportfest ist als Formtest über so genannte Nicht-Meisterschaftsdistanzen beliebt. Es waren über 70 Athletinnen und Athleten in allen Altersklassen am Start.

Aus der Pfalz waren neben dem FCK-Team LTV Bad Dürkheim, TSG Eisenberg, LAC Pirmasens und die TSG Haßloch vertreten. Dazu einige Leichtathletikteams aus den angrenzenden Verbänden des Saarlandes, Rheinhessens und des Rheinlandes.

Die Verantwortlichen der Leichtathletik-Abteilung des FCK zeigten sich sehr zufrieden mit dem Event, auch wenn bei einer Außentemperatur von nur sechs Grad, Wind und Regen einige wenige der Gemeldeten auf ihren Start verzichteten.

Das FCK-Team hatte dieses Mal nicht nur Unterdistanzen wie die 80, 150 oder 300 Meter im Angebot, sondern auch die 200 Meter Hürden, eine frühere olympische Distanz bei den Männern und noch bis in die 1960er Jahre bei Weltmeisterschaften von den Frauen gelaufen. Es wurde in der klassischen Variante gelaufen mit den historischen Höhen und Abständen. Hinzu kamen noch „krumme“ Strecken wie die 600 Meter, die Meile (1609 Meter), die 3000 Meter und eine 4x75 Meter-Staffel.

Weibliche U20-Staffel des FCK triumphiert

Bei der Staffel war die Spannung trotz des Regenwetters wie gewohnt am höchsten. Es setzte sich bei den weiblichen Klassen die U20-Staffel des 1. FCK in der Besetzung Jessica Strobel, Rahel Mayer, Nila Bettinger sowie Michelle Pister mit 40,68 Sekunden gegen die Frauenstaffel des LAV Gau-Algesheim (42,41) durch. Bei den Männern durfte sich die TSG Haßloch über die Zeit von 38,16 Sekunden freuen.

Bei den Einzelentscheidungen der Männer tat sich der Sprinter Lars Herrmann vom LA Team Saar hervor, der sowohl die 150 Meter in 17,87 wie auch die 300 Meter in 38,35 Sekunden gewann. In der am Besten besetzten weiblichen Disziplin, den 80 Metern der W15, konnte sich mit Nila Bettinger eine junge Rote Teufelin in 10,90 Sekunden gegen ihre sechs Konkurrentinnen durchsetzen.