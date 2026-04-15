Zehn Kindertagesstätten in Kaiserslautern sind in die neue Runde des Mitmachprojekts „Lautrer Kinderwege 2026“ gestartet. Im Rahmen dieser Initiative sollen die Kinder bis zum 13. Mai ihre täglichen Wege zur Kita auf kreative und spielerische Weise entdecken, dokumentieren und gestalten – zu Fuß, mit dem Roller oder dem Fahrrad.

So könnten Kinder ihre Umgebung aus einer neuen Perspektive erleben, wichtige Orientierungspunkte entdecken und ihre Wege selbstständig zurücklegen, teilt die Stadtverwaltung mit. Mit kreativen Mitteln wie Karten, Bastelarbeiten und Fotos halten die Kleinen ihre Erlebnisse fest und tragen so zu einer bunten Sammlung von Eindrücken aus Sicht der Kinder bei. Das Projekt wird gemeinsam mit Europe Direct Kaiserslautern, dem Team der städtischen Radverkehrsbeauftragten und dem Bildungsbüro der Stadt Kaiserslautern durchgeführt. Die Abschlussveranstaltung mit der Preisverleihung für die kreativsten Arbeiten findet am 29. Mai im Rathausfoyer der Stadt Kaiserslautern statt.