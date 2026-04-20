Fragen und Antworten: Hotspots sind Parks, Parkplätze, Spielplätze und Flächen an Schulen und Kitas. Geldpreise für je eine Kita-, Grundschul- und Jugendfreizeitgruppe warten.

Kaiserslautern macht Frühjahrsputz: Hunderte Freiwillige, Schulen, Kitas, Vereine und Unternehmen krempeln in dieser Woche die Ärmel hoch, um Parks, Plätze und Straßen von Müll zu befreien – flankiert von extra Einsätzen der Stadtbildpflege. Wie groß das Engagement ist, wo Schwerpunkte liegen und was die Stadt zusätzlich leistet, lesen Sie in diesem Artikel.

Wie viele Gruppen sind beteiligt und wo wird geputzt?

4200 Menschen aus 128 Gruppen sammeln im gesamten Stadtgebiet Müll – von Stadtpark und Volkspark über Spielplätze und Parkplätze bis zu Flächen rund um Kitas, Schulen und Betriebe.

Welche Altersgruppen machen mit?

Rund 3.000 Kinder und Jugendliche sowie 1.200 Erwachsene engagieren sich in dieser Woche für mehr Sauberkeit.

Wo liegen die Problemstellen?

Kleinmüll fällt vor allem dort an, wo viele Menschen sind: in Parks, auf Parkplätzen, Spiel- und öffentlichen Anlagen sowie in der Umgebung von Einrichtungen.

Steigert die Stadt zum Jubiläum ihre Reinigungsleistungen?

Ja. In der Fußgängerzone und angrenzenden Straßen gibt es zusätzliche Kehrmaschineneinsätze, häufigere Leerungen der Straßenpapierkörbe und ein extra Abspritzen öffentlicher Sitzbänke.

Wie sieht die reguläre Reinigung aus?

Die Stadtbildpflege reinigt gemäß Straßenreinigungssatzung Gehwege, Straßen, Radwege und Plätze. Ein Straßenreinigungsverzeichnis legt fest, welche Flächen von Stadt oder Anliegern zu reinigen sind und in welchen Intervallen – täglich etwa Schillerplatz, Marktstraße und Fruchthallstraße. Zudem werden die öffentlichen Abfallbehälter regelmäßig geleert, gewartet und unterhalten.

Wie werden die Ehrenamtlichen gewürdigt?

Am 13. Mai um 11 Uhr zieht die Stadt in der Daennerstraße Bilanz – mit Abschlussveranstaltung und Bürgermeister Manfred Schulz. Im Mittelpunkt stehen die Einsätze der Helfer; je eine Kita-, Grundschul- und Jugendfreizeitgruppe erhält einen Geldpreis.