Schilderflut in Siegelbach

Eine ganze Reihe von Verkehrsschildern hat Werner Gilla im Mühlenweg in Siegelbach gesichtet. „Das ist wenigstens eine klare Anweisung!“, schreibt er zu seinem Foto, auf dem vier Halteverbotsschilder zu sehen sind. Zusätzlich ist auch noch eine Zickzackmarkierung auf dem Boden angebracht. Da gilt wohl der Spruch: „Doppelt gemoppelt hält besser“, findet Gilla. Ergänzend zum Bild sei noch zu sagen, dass zusätzlich vor und nach der Stelle in 50 Meter Abstand zwei weitere Halteverbotsschilder stehen. Bleibt zu hoffen, dass sich die Verkehrsteilnehmer dann tatsächlich auch daran halten…

Umweltsünden im Wald

„Im Hohenecker Wald wachsen schon Kühlschränke und Drucker“, schreibt uns Josef Feltes und schickt ein Foto der Umweltsünde gleich mit. Irgendwer hat dort rücksichtslos seinen Elektroschrott abgeladen.

Üppige Blütenpracht

„Mein Echinopsis Kaktus hat mir dieses Jahr 13 Blüten beschert“, schreibt Monika Fass. Über eine sehr seltene Blütenpracht freut sich indes Annemarie Heydt. Ihre Madagaskarpalme blühe nach 30 Jahren, schildert die Leserin. Bei Elke-Carmen Stecher ist es ein Agapanthus, der dieses Jahr auf ihrer Terrasse üppige Blüten zeigt.

Überraschungsgast zwischen den Tomaten

Sie habe nicht schlecht gestaunt, als sie zwischen den selbst gezogenen Tomaten auf der Terrasse eine grüne Heuschrecke entdeckt habe, schildert Caroline Neuheuser-Wolf. Nach einer Recherche im Internet gehe sie davon aus, dass es sich bei dem Tier um ein grünes Heupferd handle.

Rehe haben Nachwuchs

Helge Ebling hat in Erfenbach den Nachwuchs eines Rehs fotografiert. Aufgenommen habe er das Bild passenderweise zwischen Hirschdell und Ätzweide. Letzterer Name komme von „Atzung“, was so viel wie Nahrung, essen, fressen, bedeute. Bis ins 16. Jahrhundert habe das Wort auch häufig „vom Vieh abweiden lassen“ bedeutet.

Ein Sonnenuntergang wie aus dem Bilderbuch

„In der aktuellen Zeit sehnen sich wohl Einige nach einem Bilderbuch-Sonnenuntergang in der Karibik“, schreibt Joachim Wilking. Vor einigen Tagen habe es ein solches Schauspiel direkt vor der Haustür gegeben.

Laut(r)er Häppchen

Kaiserslautern hat viele Gesichter, täglich passieren interessante Geschichten. Diese wollen wir in unserer Rubrik „Laut(r)er Häppchen“ vorstellen. Da wir nicht immer und überall sein können, sind wir auf Mithilfe angewiesen. Vielleicht entdecken Sie, liebe Leserinnen und Leser, bei einem Streifzug etwas, das Sie mit anderen teilen wollen. Schicken Sie uns ein Foto davon und ein paar erklärende Zeilen dazu per E-Mail an die Adresse redkai@rheinpfalz.de.