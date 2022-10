Nach dem vielen Regen der vergangenen Zeit seien Pilze im Wald derzeit kein seltener Anblick. Das Foto der beiden Fliegenpilze hat Esther Hennes bei einem Sonntagsspaziergang im Erfenbacher Wald aufgenommen.

Die Gottesanbeterin sonnte sich noch Anfang Oktober an der Eingangstür der evangelischen Kirche Erfenbach. „Sie wurde schon am Freitag gesichtet und war am Sonntag immer noch da“, berichtet Dietlinde Nitschke.

Eine Erinnerung an einen Spaziergang durch den herbstlichen Wald am Blechhammer hat uns Jutta Leppla geschickt. Die herabfallenden Blätter sammeln sich nicht nur auf den Wegen, sondern auch auf dem Wasser.

Laut(r)er Häppchen

