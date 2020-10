Kaiserslautern hat viele Gesichter, täglich passieren interessante Geschichten. Diese wollen wir in unserer Rubrik „Laut(r)er Häppchen“ vorstellen. Da wir nicht immer und überall sein können, sind wir auf Mithilfe angewiesen. Vielleicht entdecken Sie, liebe Leserinnen und Leser, bei einem Streifzug etwas, das Sie mit anderen teilen wollen. Schicken Sie uns ein Foto davon und ein paar erklärende Zeilen dazu per E-Mail an die Adresse redkai@rheinpfalz.de.

Besondere Gestalten im Wald

Die Pilze, die es derzeit im Wald rund um Kaiserslautern zu entdecken gibt, geben ganz besonders schöne Fotomotive ab. Gerd Kaißling ist von einem leuchtend gelben Pilz angetan, der an eine Koralle erinnert. Wie der Pilz heiße, wisse er zwar nicht, das Exemplar sehe aber toll aus, schreibt Kaißling.

Eine ganze Pilzversammlung auf einem Baumstumpf hat Josef Feltes im Hohenecker Wald entdeckt. Farbenfroh leuchten hingegen die Fliegenpilze am Vogelwoog, die Werner Gilla fotografiert hat. Mit dem Vermerk: Diese Pilze dürfe der Spaziergänger nur mit den Augen genießen, denn Fliegenpilze sind giftig. Krimhilde Walther hat beim Anblick eines Fliegenpilzes immer das Lied „Doch der Fliegenpilz ist giftig“ im Ohr. Dieses Lied habe ihre Tochter im Kindergartenalter geliebt.

Leuchtender Tagesbeginn

Dorothea Herminghaus hat den Augenblick festgehalten, in dem die Sonne morgens über Dansenberg aufging. Die Strahlen des Himmelskörpers scheinen durch eine Baumkrone und bieten einen spektakulären Anblick.

Besonders farbenfroh zeigt sich das Bild von Wolfgang Kurrasch. Er hat gleich drei bunte Herbstimpressionen eingefangen: Im Vordergrund eine Pflanze, in der Mitte eine Dachbegrünung und im Hintergrund einen Vogelbeerbaum mit Früchten.

Herbstlich umrahmtes Rathaus

Das herbstlich umrahmte Rathaus hat Peter Spiegel auf einem Foto festgehalten. Unter der ausladenden Baumkrone lässt sich links im Hintergrund das Verwaltungshochhaus erkennen. Der Blick geht vom Kaiserberg aus Richtung Stadt.

Das schöne Herbstlaub gefällt auch Dieter Utzinger besonders gut. Auf einem Spaziergang hat er die prächtige Herbststimmung eingefangen.

Auch im Wildpark verändert sich die Natur, wie das Bild von Marianne Rohé zeigt. „Urlaub in der Heimat“ schreibt die Leserin dazu.

Wie ein grüner Tunnel

Bei einem Abendspaziergang im Hohenecker Wald zwischen der Hohenecker Straße und Dansenberger Straße hat Andreas Kranich ein Stück Waldweg fotografiert, das an einen grünen Tunnel erinnert. Sein Kommentar dazu: „Mal ein ,Viadukt´ in Kaiserslautern ohne Baustelle“…