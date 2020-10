Eine besondere Liebesbotschaft

Da muss ein Pilot wohl besonders verliebt gewesen sein und „wohl seine(n) Liebste(n) gegrüßt?“ Das vermutete Maria Wenz beim Blick auf die Kondensstreifen am Himmel.

Der Herbst zeigt sich in der Natur

„Der Herbst beginnt und am Hohenecker Waldrand fängt es an bunt zu werden“, erklärt Dorothea Herminghaus zu ihrem Foto von buntem Laub. Auch Gabriele Knopke und Familie Weyhersmüller haben auf ihren Waldspaziergängen einen Eindruck der Jahreszeit. „Ich bin immer wieder über die Einzigartigkeit der Natur fasziniert“, stellt Knopke beim Anblick des von ihr aufgenommenen Pilzes fest. Einen Fliegenpilz, „mit einem Hutdurchmesser von 20 Zentimetern“, hat Dieter Weyhersmüllers Frau abgelichtet.

Erst die zweite Begegnung überhaupt

Günther Pitschi liefert ein Bild einer Büffelzikade. „Bei der Suche nach Insekten im Tränkwald traf ich an der Trafostation auf diese Zikade, die an einem Rohr saß“, berichtet er. Die Büffelzikade sei Anfang des 20. Jahrhunderts eingeschleppt worden und gelte inzwischen als eingebürgert. „Obwohl vermutlich den meisten nicht bekannt, ist sie in unserer heimischen Natur nicht gern gesehen“, weiß der Naturbeobachter. Denn sie sauge an verschiedenen Pflanzenarten, habe dabei eine Vorliebe für Rosen und benutzte sie als Eiablage. Bei größerem Befall schädige das die entsprechende Pflanze. „Für mich war es erst meine zweite Sichtung überhaupt und somit das Highlight des Tages.“

Auf dem Weg ins Winterquartier beobachtet

Leser Christian Stepf hat aktuell immer wieder einen Grünspecht im eigenen Garten zu Gast. „Ich konnte zwei Tiere bei der Balz beobachten.“

Und Günther Pitschi gingen auch in diesem Jahr wieder drei Beutelmeisen auf ihrem Zug nach Süden ins Winterquartier vor die Linse. „Ich kann schon fast den Tag und die Uhrzeit danach stellen, denn sie sind hier wieder pünktlich zum Zwischenstopp eingetroffen.“ Er freut sich immer wieder auf ihre Ankunft, „denn sie gehören zu den sehr selten Vögel in unserer Region“.