Kaiserslautern hat viele Gesichter, täglich passieren interessante Geschichten. Diese wollen wir in unserer Rubrik „Laut(r)er Häppchen“ vorstellen.

Ein Hoffnungsschimmer

Das Bild von der Unterführung, die zwischen Erfenbach und Siegelbach liegt, hat Marianne Rohé in die Redaktion geschickt. Das eingefangene Motiv kann fast schon sinnbildlich verstanden werden: Obwohl vom eigenen Standpunkt ähnlich wie auf dem Bild oft alles düster und hoffnungslos erscheint, strahlt auf der anderen Seite die Sonne hinter den Wolken hervor und taucht den Himmel in warme Farben. „Ein Licht am Ende des Tunnels“, beschreibt Marianne Rohé ihren Schnappschuss.

Wintersonne zeigt sich

Die Wintersonne mit deutlicher Strahlkraft hat Elke Hess fotografisch eingefangen. Trotz des grau-trüben Wetters kämpft sie sich hinter einer dichten Wolkendecke und kahlen Baumkronen hervor. Zwar kann sie die Himmelskörper nicht vollkommen mit ihren Strahlen vertreiben, dennoch ist sie deutlich zu erkennen. „Ein nicht alltägliches Motiv“, sagt die Hobby-Fotografin.

Still und verlassen

Eine ähnliche Stimmung weckt das Bild des menschenverlassenen Kaiserslauterer Hauptbahnhofs von Hubert Hemmer. Dieses hat er am Abend auf dem Nachhauseweg von seiner Arbeit aufgenommen, als er auf den Anschlusszug wartete. Wo sich sonst die Menschenmassen tummeln, herrscht nun absolute Leere. Ein gespenstischer und friedlicher Anblick zugleich.

Völlig unbeeindruckt

Während die Menschen zurzeit Abstand halten müssen, zeigte sich ein Schwanenpaar bei Barbara Klebers Spaziergang am Vogelwoog völlig unbeeindruckt. Die Vögel ließen sich von der stillen Beobachterin nicht stören und suchten die Nähe zueinander. Besonders gelungen: Die Art und Weise wie die beiden Tiere ihre Köpfe im Moment der Aufnahme zueinander strecken, erinnert an die Form eines Herzens.

Warm trotz Kälte

Trotz eisiger Kälte und viel Schnee – beim Anblick der Treppenstufen hoch zum Betzenberg (eingesandt von Vera Teichert) wird’s einem doch schon warm ...

Info