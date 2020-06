Kaiserslautern hat viele Gesichter. Diese wollen wir in unserer Rubrik „Laut(r)er Häppchen“ vorstellen. Vielleicht entdecken Sie, liebe Leserinnen und Leser, etwas, das Sie teilen wollen. Schicken Sie uns ein Foto und ein paar Zeilen dazu per E-Mail an die Adresse redkai@rheinpfalz.de.

Allein auf der Wiese

Eine Pyramiden-Hundswurz (Orchis pyramidalis) blüht auf dem Bauerwartungsland an der Trippstadter Straße, berichtet Holger Hauptlorenz von der Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz.

In voller Pracht

Beim Ehrenamtsantritt im Zoo lachte Ulrich Czindsolors ein junger Pilz entgegen. Zudem schickt er eine Foto einer herrlichen Waldrebe bei der Bäckerei in Siegelbach.

Nur für eine Nacht

Eine ganz besondere Blüte haben Eva und Thomas Weissenborn fotografiert: Ihr Kaktus hat geblüht. „Leider nur für eine Nacht“, fügen die beiden hinzu.

Begegnung am Himmel

Nicht auf Kollisionskurs waren der Weißstorch und das amerikanische Transportflugzeug, schreibt Günther Pitschi zu seinem Foto. Während sich das Flugzeug auf Übungsflug befand und seine Runden drehte, hatte der Weißstorch ein frisch gemähtes Feld am alten Bahnhof in Siegelbach entdeckt. Es habe nicht lange gedauert und es seien zwei weitere Störche hinzugekommen.

Flatternde Begegnung

Anneliese Welle hat am Autobahndamm einen kleinen Perlmutt-Falter entdeckt. Auch ein Schachbrettfalter habe sich dort äußerst wohl gefühlt. „Dazu das Summen der Hummeln an den Mohnblumen ist immer wieder schön“, berichtet sie.

Wandlungskünstler

„Was so eine Clematis alles kann: Zuerst blüht sie üppig und dann bleibt so ein kleiner ,Wuschelkopf’ übrig. Und damit ist dann der Frühling vorbei“, schreibt uns Helga Knippenberg zu ihren beiden Fotos.

Wildorchidee im Wald

Derzeit blühe im Wald östlich von Kaiserslautern eine der schönsten und zugleich seltensten Wildorchideen, das Rote Waldvögelein, schreibt Wolfgang Nägle, Vorsitzender der POLLICHIA. Weil die Pflanze streng geschützt sei, nenne er den Standort nicht.