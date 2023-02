Die vergangenen Tage und vor allem Nächte waren von eisigen Temperaturen geprägt. Unsere Leser haben uns Bilder geschickt, wie Tier- und Pflanzenwelt dem Winter trotzen.

„Durch die Regenperiode und den bei uns milden Winter kamen weniger Wintervögel als sonst an den Futterplatz im Garten“, schreibt uns Günther Pitschi . Das habe sich schlagartig geändert, als im Januar der Kälteeinbruch mit Schnee kam. Sofort seien verstärkt Haussperlinge, Rotkehlchen, Meisen und Stare an den Futterplatz gekommen. „Dabei kam es zu einem Gedränge an der Futterstelle, denn jeder wollte einen guten Platz ergattern“, berichtet der RHEINPFALZ-Leser von dem munteren Flattern an der Futterschale, das er beobachtet hat.

Trotz Schnee und Eis macht sich das Stiefmütterchen im Garten von Marianne Rohé auf die Suche nach den ersten Sonnenstrahlen, wie die Leserin berichtet. Zwar leicht gebeugt, aber mit strahlenden Farben steht die Pflanze da.

Ein eisiges Bad hat der Schwan am Vogelwoog in jüngster Zeit wohl regelmäßig genommen. Das Wasser ist immer wieder von einer leichten Eisschicht bedeckt. Maria Frank hat uns ein Bild davon geschickt.

Fotos des wunderbaren Winterwetters hat uns Dietlinde Nitschke gesendet. Die gefrorene Oberfläche des Vogelwoogs erinnere sie an einen Strauß von Eisblumen.

