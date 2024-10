Goldener Oktober? Die meiste Zeit zeigt sich die Lauterer Natur doch eher im Schmuddelwetter-Modus. Das ist aber kein Grund, Trübsal zu blasen. Leserinnen und Leser haben die schönen Seiten des Herbstes entdeckt und festgehalten. Urban, tierisch und zum Genießen.

Die Sonnenblumen recken ihre Köpfe Richtung Sonne, fangen die letzten Lichtstrahlen des Tages ein. Anita Tremel hat über den Dächern der Stadt den Moment festgehalten kurz bevor die Sonne unterging.

Eine Weidenbohrerraupe hat Gerd Kaißling am Gelterswoog in der Nähe des Campingplatzes entdeckt. Er hat sie auf einem Blatt sitzend fotografiert.

Eine Weidenbohrerraupe am Gelterswoog. Foto: Kaißling

„Ein alltäglicher Blick auf die Stiftskirche“, schreibt Werner Gilla zu seiner Aufnahme der Fußgängerzone. „Die bunten Ballons vermitteln eine positive Stimmung. Ob die Bürger beim Gang durch die Markstraße die Schönheit der Bauten bewusst wahrnehmen?“ Gilla ist überzeugt, es lohnt sich, die vielen Perspektiven, die Schönheiten unserer Stadt zu sehen und zu erkennen.

Die Stadt hat schöne Facetten. Foto: Gilla

Sie gehören in den Herbst wie Pilze oder Regenwetter: „Keschde“. „Wie gemalt zum Herbstanfang gefunden mitten in Kaiserslautern – man muss gar nicht bis an die Haardt fahren“, erklärt Gerolf Neitzel.

Keschde gibt’s auch in Lautern. Foto: Neitzel

Apropos Regenwetter: Eine besondere „Regenbogen-Morgenstimmung“ hat Monika Netzhammer auf dem Stiftsplatz in Kaiserslautern eingefangen. „Das Ensemble wirkt wie in einer gläsernen Kugel“, findet die Leserin.

Mit Regenbogen wie unter einer gläsernen Kuppel. Foto: Netzhammer

Laut(r)er Häppchen

