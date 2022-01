Kaiserslautern hat viele Gesichter, täglich passieren interessante Geschichten. Diese wollen wir in unserer Rubrik „Laut(r)er Häppchen“ vorstellen. Da wir nicht immer und überall sein können, sind wir auf Mithilfe angewiesen. Vielleicht entdecken Sie, liebe Leserinnen und Leser, bei einem Streifzug durch die Stadt oder die Natur etwas, das Sie mit anderen teilen wollen. Schicken Sie uns ein Foto davon sowie ein paar erklärende Zeilen dazu per E-Mail an unsere Redaktionsadresse: redkai@rheinpfalz.de.

Das alte Jahr haben wir hinter uns gelassen, den Winter dafür noch lange nicht. Trotz kühler Temperaturen bleibt die Kamera vieler Leserinnen und Leser nicht zu Hause. Denn auch dann gibt es immer etwas zu entdecken, wie die Schnappschüsse aus der vergangenen Woche beweisen. Sehenswert sind die Fotos aus Kaiserslautern und seiner Umgebung auf jeden Fall.

Das frühe Aufstehen hat sich für Leserin Marianne Rohé gelohnt, wie ihr Foto von einem morgendlichen Spaziergang unter Beweis stellt. Während die Sonne die Wolken in zarte Farbe taucht, ist das Feld noch etwas von Reif bedeckt. „Ein wunderschöner Wintermorgen“, beschreibt sie den Tagesanfang und freut sich über ihre Beobachtung. „Lichtblicke, die der Seele gut tun.“

Hungriger Geselle

Nicht unbedingt weit vor die Haustüre musste dafür Nicole Haag aus Morlautern. In ihrem Garten erwartete sie nämlich ein hungriger Gesell. „Ein Buntspecht bedient sich an den Meisenknödeln“, erzählt sie von der tierischen Begegnung. Die Beobachterin scheint das Tier bei seiner Mahlzeit nicht zu stören.

Farbenfrohes Neujahr

Ein wahres Naturschauspiel ereignete sich am ersten Sonntag im neuen Jahr und erfreute viele Beobachter. Ein besonders schönes Foto von diesem farbenfrohen Ereignis hielt Günter Pitschi über Siegelbach fest: „Es lag ein aufgelockertes Wolkenband über dem Ort, das von der aufgehenden Sonne erfasst wurde und zu diesem tollen Schauspiel führte.“

Winterstimmung im Volkspark

Seit ein paar Tagen sind die Temperaturen wieder milder. Doch Wetterfrösche prophezeien: Der Winter ist noch nicht vorbei. Vielleicht wird es bald noch einmal so kalt, dass sich im Volkspark auf dem Schwanenweiher noch einmal Eisschollen bilden. Leserin Ursula Orlich fotografierte das Wetterphänomen vor einigen Tagen: „Die Schwäne und Enten sind in ihrer Bewegung bereits eingeschränkt und hoffen vergeblich auf Zuführung.“