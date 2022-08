Draußen ist Schwitzen bei hochsommerlichen Temperaturen angesagt, drinnen zeigt das Thermometer gerade mal 17 Grad an. „Es darf nicht zu kalt sein, sonst werden die Mitarbeiter krank“, erzählt Antonio Lacagnina. Er und die Brüder Gaspare und Giuseppe Martorana haben vor 21 Jahren „La Casa Dolce“ in der Friedenstraße aus der Taufe gehoben. Das Groß- und Einzelhandelsunternehmen stellt italienisches Speiseeis, Eistorten und noch einiges mehr rund um die eisgekühlten Leckereien her.

Schon im Mai hat für das Trio die Saison begonnen, derzeit läuft die Produktion auf Hochtouren. „Vor allen Dingen Hochzeitstorten sind gefragt. Jede Woche machen wir eine“, berichtet Lacagnina weiter. Eine solche Eistorte kann gut und gerne achtstöckig und bis einen Meter hoch sein, wobei die untere Schicht einen Durchmesser von rund 50 Zentimetern hat. Dieses tiefgekühlte Meisterwerk wird anschließend in seine Einzelteile zerlegt, ausgeliefert und vor Ort inklusive der Verzierungen, zum Beispiel mit Zuckerrosen, wieder aufgebaut. Das war beispielsweise im Heidelberger Schloss der Fall, als der „Alarm für Cobra 11“-Schauspieler Erdogan Atalay eine siebenstöckige Eistorte für seine Heirat bei den Lauterer Eismachern bestellt hatte.

Eis in der Waffel gibt’s bei ihnen nicht

Täglich frisch produzieren sie auch Milcheis und Fruchtsorbets. „Ohne Zusatzstoffe oder Emulgatoren“, betont der gelernte Eiskonditor. Zu den Kunden des Unternehmens gehören verschiedene Eisdielen, gastronomische Betriebe und Privatleute – ein Eis in der Waffel für die Hand bekommen die allerdings nicht. „Wir geben nur verpacktes Eis an Selbstabholer ab.“ Angesichts der jüngsten Hitzewellen schlecken die Lauterer am liebsten Zitrone-, Maracuja-, Mango- und Orange-Minze-Sorbets, ist die Erfahrung der Eisspezialisten.

Aber was machen die drei im Winter? „Dann beliefern wir die Gastronomie, und die Produktion wird auf 20 Prozent heruntergefahren“, umschreibt Lacagnina die Phase, in der dann auch endlich mal Zeit für die Instandhaltung und Wartung der Geräte und für einen Urlaub bleibt.