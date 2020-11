Die diesjährige Adventszeit steht unter einem anderen Stern. Dennoch soll sie in der Stadt erlebbar werden. Dazu gehört das traditionelle Projekt „Lautern leuchtet“, gemeinsam mit der Werbegemeinschaft „Kaiser in Lautern“. Zudem wird es spezielle Adventsaktionen in einer App geben.

In der Fußgängerzone sind die Bäume und Platanen illuminiert und zusätzlich die Überspannungen mit Girlanden und Sternen geschmückt. „Die Innenstadt soll strahlen und die Menschen bei ihren lokalen Weihnachtseinkäufe in den Geschäften unserer Händler in der Innenstadt durch eine schöne Dekoration weihnachtlich stimmen“, so Bürgermeisterin Beate Kimmel.

Neuland betritt die Stadt indes mit digitalen Aktionen, berichtet Alexander Heß vom Projektbüro für städtische Veranstaltungen. So lässt sich die Wartezeit bis Weihnachten mit der Actionbound-App „Lautrer Advent“ verkürzen. Sie kann auf jedem Smartphone kostenlos installiert werden (https://de.actionbound.com/download). Der Bound heißt „Lautrer Advent“ und kann vom 1. bis 20. Dezember bespielt werden. Den Teilnehmern werden Aufgaben gestellt, sie erfahren Kurioses und Historisches über die Weihnachtszeit, lösen spielerisch kreative Aufgaben und finden mit Hilfe von Geo-Daten Orte. Unter den ersten drei werden Preise verlost.

Das Angebot im „Lautrer Advent“ wird ergänzt durch den digitalen Adventskalender. Dazu muss der QR-Code des jeweiligen Tages gescannt werden, der an einem der 24 geschmückten Bäumen im Innenstadt-Bereich hängt. „An manchen Tagen sind auch Preise in den QR-Codes versteckt“, verrät Heß. Die Putenverlosung findet statt, wenn auch nicht auf der Bühne vor Ort, sondern im Radio. In Kooperation mit Antenne Kaiserslautern und Globus werden die Gewinner am 17. Dezember gezogen. Die Gewinnerkarten gibt es ab 1. Dezember in den Geschäften der Innenstadt.