Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wieder ein weiteres Stück geschafft: Der Lautertalradweg, ein Teil des Großprojektes Pendlerradroute Bachbahn, und die Brücke am Kreuzweg wurden am Donnerstagnachmittag freigegeben. Die Stadt hatte weniger als 40.000 Euro an diesen Kosten zu tragen.

Nicht nur die fertige Radbrücke strahlte diesmal in bestem Licht, sondern auch die Gesichter jener, die sie am Donnerstag einweihten – war doch das Wetter wesentlich fahrradfreundlicher als beim Spatenstich an jenem kalten Apriltag.