Der DB Region ist es übers Wochenende nun offenbar doch gelungen, kurzfristig ausreichend Busse für einen Ersatzverkehr im Lautertal am Montagmorgen zu organisieren. „Wir gehen davon aus, dass an den Haltestellen niemand zurückbleiben musste“, so der Sprecher des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr, Fritz Engbarth, auf RHEINPFALZ-Anfrage am Montagmittag. Die Lautertalbahn nimmt am Montag um 14 Uhr ihren Zugbetrieb wieder auf, nachdem die Züge am Wochenende und am Montagmorgen nicht gefahren waren, weil es wieder zu Personalausfällen gekommen war. Am Freitagabend war außerdem unklar, ob es der Bahn gelingen würde, für Montagmorgen genügend Busse für die Schülerverkehre auf die Strecke zu schicken.