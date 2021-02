Die Bauleistungen zur Sanierung des Lautertal-Radwegs auf der Gemarkung Kaiserslautern sowie die Erneuerung des Brückenbauwerks am Kreuzhof sind vergeben. Die Arbeiten sollen schon bald starten.

Der Lautertal-Radweg zwischen Kreuzhof und der Abzweigung Bachbahn wurde vor über 20 Jahren hergestellt. Die Oberfläche der etwa 300 Meter langen Strecke befindet sich aktuell in einem schlechten Zustand. Auch das Brückenbauwerk über die Lauter am Kreuzhof entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen, so die Verwaltung. Im Zuge der Erneuerung wird der Radweg auf drei Meter verbreitert und durchgehend befestigt. Die Brücke wird komplett erneuert und an die Breite des Radwegs angepasst. Da während der demnächst anstehenden Bauphase der Radweg voll gesperrt ist, wird für den Radverkehr eine Umleitung eingerichtet werden. Diese führt über den städtischen Wirtschaftsweg und den Privatweg der Lampertsmühle GmbH zur Siegelbacher Straße. Die Umleitungsstrecke wird vorab ausgebessert und ausgeschildert.

Der Lautertal-Radweg ist Bestandteil des Förderprojektes „Pendler-Radroute Bachbahn“, das die Stadt Kaiserslautern in Kooperation mit den Ortsgemeinden Otterbach, Rodenbach und Weilerbach durchführt. Die Maßnahme wird aus den Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative mit 90 Prozent gefördert. Baudezernent Peter Kiefer: „Der künftig verbesserte Abschnitt zwischen Otterbach und Kreuzhof in Verbindung mit der bereits erfolgten Beleuchtung der Rütschhofstraße erhöhen die Attraktivität und Ganzjahresnutzbarkeit erheblich, so dass wir eine spürbare Steigerung des Radverkehrs erwarten.“