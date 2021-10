Der Verkehr Richtung Rathaus rollt bereits auf brandneuer Decke. Zur Kammgarn blickend, steuern Verkehrsteilnehmer über die linke Fahrbahn, weil rechterhand bereits die Fräse gewütet hat: Zurzeit deutet alles darauf hin, dass die Baustelle in der Lauterstraße bis zum Ferienende am kommenden Montag auch fertig ist. Die Arbeiten liegen jedenfalls im Zeitplan, wie ihn der Bauleiter gegenüber der RHEINPFALZ erläutert hatte. Dass die Baustelle zwischenzeitlich für zwei Tage verwaist schien, hatte nach Angaben des Fachmannes einen guten Grund: Zwei Tage lang müsse die neu aufgebrachte Fahrbahndecke aushärten, ehe sie belastbar sei. Deswegen war noch am Montag weder auf der einen noch auf der anderen Seite etwas zu tun. Erst nach dem Trocknen konnte der Begegnungsverkehr auf die erneuerte, der Innenstadt zugewandte Straßenseite verlagert und mit dem Werkeln an den beiden Spuren Richtung Kammgarn begonnen werden. Sobald auch der neue Belag auf der anderen Straßenhälfte getrocknet ist, muss nur noch neu markiert werden.