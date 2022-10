Wenn am Montag die Baustelle in der Lauterstraße rückgebaut wird, ist das Deckenbauprogramm zur Sanierung von Straßenoberflächen 2022 in der Kernstadt abgeschlossen, teilt die Stadtverwaltung mit. Insgesamt wurden damit in diesem Jahr im Auftrag des Tiefbaureferats innerhalb von 90 Arbeitstagen rund 45.000 Quadratmeter Straßenoberfläche – das entspricht rund 7,5 Kilometer Straßen – mit rund 7900 Tonnen Asphalt erneuert. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 2,3 Millionen Euro, darin eingeschlossen die Kosten für die Verkehrssicherung, die Umleitungsbeschilderung, die Ausbesserung von Rinnen- und Bordanlagen sowie die Markierungsarbeiten.

Folgende Straßen und Kreuzungen wurden laut Stadt saniert: Mannheimer Straße (Höhe Abbiegespur Marktkauf), Mannheimer Straße (Salingstraße – Ruheforst, rechte Spur stadtauswärts), Kreuzung Ludwigshafener Straße, Mannheimer Straße, Salingstraße, Friedenstraße (Einmündung Donnersbergstraße), Friedenstraße (Gärtnereistraße – Hausnummer 103), Friedenstraße (Tirolfstraße – Nordbahnstraße), Barbarossaring (Kreuzung Altenwoogstraße – Fischerstraße), August-Hermann-Straße, B270/Kleeblatt, Merkurstraße (Einmündung Globus / Dehner), Lauterstraße (Maxstraße bis Burggraben), Lauterstraße (Kammgarn / Berliner Brücke).

Die Arbeiten in der Lauterstraße können laut Stadtverwaltung plangemäß pünktlich zum Ferienende abgeschlossen werden. Ab Montag können alle Autofahrerinnen und Autofahrer im Bereich Kammgarn wieder mit freier Fahrt rechnen.