Der 1. FC Kaiserslautern ist immer für eine Überraschung gut: Der Verein trennte sich von Trainer Marco Antwerpen und verpflichtete Dirk Schuster als Nachfolger. Was sie von diesem Schachzug halten, fragten wir den ehemaligen FCK-Spieler Thomas Riedl, zwei frühere Trainer und zwei Fans.

Endspurt am Strandbad in Hohenecken: Die neuen Pächter Peter Wirrer und Boris Zeller, die auch den Minigolfplatz nebenan betreiben, sind mit dem Großputz und den Renovierungsarbeiten so gut wie fertig. Am Freitag um 10 Uhr öffnet die Badkasse. Vieles hat sich verändert.

Die Region wird um einen Ausbildungsbetrieb reicher: Ab dem Sommer bilden die US-Heeresstreitkräfte in Kaiserslautern Kaufmänner und -frauen für Büromanagement aus. Das Angebot soll in den kommenden Jahren noch ausgebaut werden. Aus gutem Grund.

„In diesem traditionell von Männern dominierten Gewerbe steht sie ihren Mann“, sagt Karl Friedrich Bader über Benita Becker. Seit rund fünf Jahren sammelt sie in seinem Weltersbacher Revier jagdliche Erfahrungen.

Passanten zwischen Gersweilerhof und Erlenbach staunten am Montagabend über einen ungewöhnlichen Menschenauflauf auf der Hügelkuppe bei Kaiserslautern. Das Stelldichein am Straßenrad hatte Fotograf Thomas Brenner initiiert, der Meister der inszenierten Fotografie. Es ging um ein Ukraine-Kleid aus blau-gelben Krawatten.

Der sehr junge Fechter der TSG Kaiserslautern, Gene Kim, beeindruckte beim international besetzten Turnier, der Schweizer Florett-Meisterschaft in Morges. Er gewann die Schweizer Championships in seiner Altersklasse U10 und dominierte am gleichen Tag noch in der U12 die Konkurrenz ohne eine einzige Niederlage.