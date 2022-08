Das Event „Lautern tanzt“, das am 11. August stattfinden sollte, muss verschoben werden. Es ist eine der Veranstaltungen im Projekt „Stadt.Raum.Wir.“, für die nach dem jüngsten Stadtratsbeschluss derzeit keine Mittel bereit gestellt werden dürfen.

„Auch das herzlich digitale Team bleibt von der aktuellen Situation nicht verschont. Ohne genehmigten Haushalt dürfen wir keine Gelder für Veranstaltungen aufwenden“, bedauert Gesamtprojektleiterin Ilona Benz.

Geplant war neben der 3D-Straßenmalerei, die Ende Juni stattfand, und dem Tanzabend auch ein Crossboule-Spiel mit Käse und Baguette. Eine weitere Abstimmung zu den Veranstaltungen Roundnet, einer Open-Air-Lesung und einer Open-Lunch-Break endete in den vergangenen Tagen. Alle Ideen, die unter www.klmitwirkung.de zur Abstimmung stehen, stammen aus der Bürgerschaft.

Um dennoch positiv in die Zukunft blicken zu können und mögliche Alternativen zu bieten, arbeite das Team intensiv an Ausweichlösungen, so Patrick Glaser, Projektverantwortlicher für „Stadt.Raum.Wir“: „Auch wenn die Umstände unsere Arbeit erheblich erschweren, ist das gesamte Team aktiv dabei, umsetzbare Optionen zu prüfen, sodass das Vorhaben möglichst nicht zu sehr ins Stocken gerät.“

Offen für Fragen und Anregungen

So gibt es auch abseits der „Stadt.Raum.Wir“-Veranstaltungen auf der Website www.klmitwirkung.de weitere Möglichkeiten, sich einzubringen. Neben aktuellen Beteiligungsmöglichkeiten zu den Themen Fahrradstraße sowie Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept in Kaiserslautern sind Umfragen zum Thema Hitze-Punkte und Angsträume in der Stadt geplant. „Das sind wichtige Themen, zu denen wir gerne die Meinungen und Erfahrungen der Bürgerinnen und Bürger zu Rate ziehen möchten. Auch Ideen für Veranstaltungen können jederzeit auf der Online-Plattform abgegeben werden. Sobald eine Durchführung wieder möglich ist, setzen wir diese selbstverständlich mit dem gewohnten Herzblut um“, ergänzt Glaser.

Bei Fragen und Anregungen freut sich das herzlich digitale Team über den Kontakt per E-Mail: info@klmitwirkung.de.