Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

So langsam hat das Leben in der Stadt wieder Fahrt aufgenommen. Ein Grund für die Werbegemeinschaft „Kaiser in Lautern“, Flagge zu zeigen. Zu zeigen: Wir sind noch da und haben unsere Mitgliedsbetriebe,