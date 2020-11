Ab Montag, 23. November, 18 Uhr, erstrahlt die Innenstadt wieder im vorweihnachtlichen Lichterglanz. Dafür sorgt die Aktion „Lautern leuchtet“ der Werbegemeinschaft „Kaiser in Lautern“.

Wie deren Geschäftsführer Alexander Heß erläuterte, ist es allen diesjährigen Widrigkeiten zum Trotz gelungen, den Baumschmuck gegenüber den Vorjahren noch einmal deutlich ausbauen. So wird die Achse Marktstraße ab der Ecke Riesenstraße bis zur Schneiderstraße vollständig ergänzt. Ebenso werden bislang fehlende Platanen, unter anderem im Bereich Altenhof und Schillerstraße, mit einbezogen.

„Ich bin stolz und dankbar, dass es gerade in diesem Jahr gelungen ist, gemeinsam mit unseren vielen Partnern ein solches Zeichen zu setzen. Davon profitieren alle. Das ist ein Stück Normalität in diesen düsteren Zeiten“, so Heß.