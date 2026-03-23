Zahlreiche Besucher haben am Wochenende in der Kaiserslauterer Innenstadt unter dem Motto „Lautern blüht auf“ den Frühling begrüßt. Wer sich über sehr viel Zuspruch freute.

Passend zum kalendarischen Frühlingsanfang strahlt die Sonne vom blauen Himmel, in der Fußgängerzone ist kaum ein Durchkommen. Das Bild passt zum Titel der Veranstaltung der Werbegemeinschaft und des Citymanagements: „Lautern blüht auf.“ Auf die vielen Aktionen und einem bunten Rahmenprogramm am Samstag folgt der verkaufsoffene Sonntag. Ferner werden auf dem Deutsch-Französischen Biosphären-Bauernmarkt umweltschonend erzeugte Produkte angeboten, zudem findet eine „Kaiserliche Autoschau“ statt.

Wohl den größten Stand auf dem Stiftsplatz hat die 1924 gegründete Firma Rittersbacher. „Wir stellen heute 22 Fahrzeuge aus, darunter acht rein elektrische“, informiert Marketingfrau Nadine Kochheim. Neu im Sortiment seien Modelle des chinesischen Herstellers Changan. Als Stromer-Flaggschiff aus deutscher Produktion bezeichnet Audi-Verkäufer Felix Meister den neuen Q6 SUV e-tron. Um Lust auf das Auto zu machen, hat er sich ein Gewinnspiel für ein Fahrspaß-Wochenende ausgedacht: Wie viele Tüten Gummibärchen liegen unter dem „Frunk“ – so heißt der zusätzliche Kofferraum unter der Fronthaube von Elektroautos – des Wagens? Dank der erneut eingeführten Förderung beim Kauf eines E-Mobils ziehe die Nachfrage wieder an, sagt er. Das hat auch Eneias Ferreira von der Scherer-Gruppe beobachtet. Er schätzt, dass etwa 40 Prozent der verkauften Neuwagen inzwischen Stromer sind, die vor allem bei Gewerbekunden immer beliebter würden.

Ein früheres Taxi ohne Beifahrersitz

Ein paar Meter weiter kommen Oldtimer-Freunde auf ihre Kosten. Beim Anblick des Renault 4 mit Revolverschaltung schwelgt so mancher Besucher in Erinnerungen: „Das war mein erstes Auto!“ Der 1960er Beardmore Paramount MK VII, der in London als Taxi unterwegs war und statt eines Beifahrersitzes Platz zum Festschnallen etlicher Koffer hat, ist ein häufiges Fotomotiv. Ebenso wie der Opel Geländesport P4 aus dem Jahr 1936, den Peter Stamer aus Otterstadt zurechtgemacht hat. „Das war ein Corona-Projekt“, erzählt er. Und ja, die beiden Ledergurte über der Motorhaube seien authentisch. Überhaupt sei alles an dem Fahrzeug mit der Alu-Karosserie original. „Mit dem Tüv habe ich anderthalb Jahre herumgezackert, bis ich die Plakette bekam“, so Stamer.

Vorbei an Ständen mit Lebkuchenherzen und dem Kinder-Geschicklichkeitsspiel Entenangeln, an belebten Straßencafés, einem singenden Paradiesvogel und einem großen Karussell, trifft man auf die ersten Beschicker des Bauernmarkts. Feinkost-Kamilo aus Saarlouis offeriert runde Käse-Laibe in 20 verschiedenen Geschmacksrichtungen. Neben dem Wagen mit den französischen Salami-Variationen verkauft eine Kreativgruppe Handgemachtes zugunsten des Fördervereins „Mama/Papa hat Krebs“. Vis-à-vis gibt es glutenfreie Kekse aus Mandelteig, unter anderem mit Kastanien oder Rosenblüten.

Pallmann: Großer Andrang beim Räumungsverkauf

Gerade marschiert die Mainzer Guggemusiktruppe Tonschiddeler mit Pauken und Trompeten am Stand von Sehl Gourmet et Cosmétique vorbei. Dort sind auch Olivenholz-Objekte im Angebot. Diese liefen in jüngster Zeit nicht mehr so gut, sagt Verkäufer Jasin Hille und vermutet, das liege an der schlechteren wirtschaftlichen Lage und den höheren Preisen für diese Artikel. Der Absatz der Seifen und Körperpflege-Öle sei dagegen weiterhin gut. „Wir sind zufrieden“, bilanziert er. Glückliche Gesichter mit strahlenden Augen erzeugt ein Riesen-Osterhase, der durch die Fußgängerzone hoppelt und bunte Schoko-Eier an die jüngsten Innenstadt-Besucher verteilt. Als farbenfrohe Rieseninsekten auf Stelzen die Einkaufsmeile entlang spazieren, werden eilig die Smartphones für Fotos und Videos gezückt. An einer Ecke stehen fantasievoll kostümierte Menschen, die für Veranstaltungen wie die Cosplay-Tage im Japanischen Garten werben.

Im Modeladen Mademoiselle Anette herrscht derweil reger Betrieb. „Der erste verkaufsoffene Sonntag im Jahr ist immer der umsatzstärkste“, ist die Erfahrung der Inhaberin Anette Eifler-Heilmann. Aktuell sorge aber Petrus zusätzlich für Frequenz: „Wenn schönes Wetter ist, wird mehr gekauft.“ Ob das Wetter eine Rolle spielt bei der großen Resonanz auf den Räumungsverkauf des Haushaltswaren-Fachgeschäfts in der Marktstraße? „Ich denke, das liegt vor allem an unserer Sondersituation“, sagt Inhaber Matthias Pallmann. Der seit 1910 existierende Familienbetrieb schließt zum 30. Mai.