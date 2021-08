Wenn am Sonntag, 29. August, der diesjährige landesweite Ehrenamtstag in Bad Kreuznach stattfindet, wird wieder der Publikumspreis der „Ehrensache“ verliehen. Zu den Kandidaten gehört in diesem Jahr Brigitte Seidler aus Kaiserslautern.

Noch bis Sonntag, 29. August, können auf der SWR-Seite Stimmen für die Kandidaten abgegeben werden.

Brigitte Seidler hat Mitte 2017 den Verein „Helferkreis Kalkofen“ gegründet und ist als Vorsitzende der sozialen Initiative tatkräftig im Einsatz. Getreu ihrem Motto: „Wenn Du ein Problem hast, dann komm zu uns!“, unterstützen sie und ihr 15-köpfiges Team die Anwohner des Viertels. Der Verein organisiert Lebensmittel-, Kleider- und Sachspenden, auch Hilfe bei der Jobsuche und Bildungsförderung. Selbst Corona ist kein Hindernis für das Team: Die Spendenausgabe erfolgt statt ein- jetzt zweimal pro Woche aus dem Fenster der Vereinswohnung.

So wie Brigitte Seidler engagieren sich rund 1,5 Millionen Menschen in Rheinland-Pfalz. Sie trainieren Jugendsportgruppen, besuchen Menschen im Altenheim, halten das kulturelle Leben eines Ortes durch ihren Einsatz aufrecht.

Drei weitere Preise für ehrenamtliches Engagement wählt eine Jury aus, der Gabriela Fürstin zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, Sänger Gregor Meyle sowie Kabarettist und Musiker Tobias Mann angehören.