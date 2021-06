Die deutsche Boulderelite startet an diesem Wochenende bei der Deutschen Meisterschaft in Bochum, und auch ein paar Pfälzer mischen mit. Florence Grünewald aus Kaiserslautern, Siegerin der Westdeutschen Meisterschaft im Bouldern 2021 in Saarbrücken, ist ebenso nach Bochum gereist wie Elisa Van der Wel und Lucie Molitor (beide aus Zweibrücken). Dominik Retschy aus Zweibrücken tritt bei den Herren an und trifft auf harte Konkurrenz. Neben Titelverteidiger Philipp Martin (DAV Allgäu-Kempten) und dem Bronze-Gewinner bei der WM 2019, Yannick Flohé (DAV Aachen), ist auch Olympionike Jan Hoyer (DAV Frankfurt/Main) dabei. Bei den Frauen treten unter anderem die beiden weltcuperfahrenen Boulderspezialistinnen Alma Bestvater (DAV Weimar) und Afra Hönig (DAV Landshut) und Titelverteidigerin Hannah Meul (DAV Rheinland-Köln) an. Luke Brady aus Kaiserslautern ist als Chefroutenbauer vor Ort.

Am Samstag um 17 Uhr startet die Qualifikation im Vonovia Ruhrstadion, am Sonntag um 11 Uhr beginnt das Halbfinale, um 17.15 das Finale.

Am Sonntag von 12.40 bis 12.50 Uhr zeigt die ARD Ausschnitte des Halbfinales, von 17.15 bis 18.45 Uhr wird das Finale im Livestream des ZDF gezeigt. Einen Livestream, auch zum Speed-Klettern in Bochum, gibt es auch bei sportdeutschland.tv (https://sportdeutschland.tv/ruhr-games).