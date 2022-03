Der Wochenmarkt in Kaiserslautern, dessen vielfältiges Angebot die RHEINPFALZ in einer Serie vorgestellt hat, kommt auch bei den Besuchern gut an. Auf unseren Aufruf kamen neben lobenden Erwähnungen auch einige Anregungen und Kritik.

Der Lauterer Wochenmarkt, er hat Geschichte und gehört meines Erachtens unverzichtbar auch zur Zukunft unserer Stadt. Über 40 Jahre war er für mich – direkt vor der Haustür meines Arbeitgebers Stadtsparkasse gelegen – nicht nur eine optische Augenweide. Sein vielfältiges Angebot saisonaler Waren aus der Region und längst auch darüber hinaus, die Versorgungs- und Verweilmöglichkeiten machen den Stiftsplatz dienstags und samstags zum lokalen Einkaufs- und Kommunikationstreff im Herzen der Stadt.

Wer, egal ob seit Jahrzehnten oder erst seit Kurzem, bei Wind und Wetter mitten in der Nacht beginnend Stand und Warenangebot für die rund sieben Stunden Verkaufszeit aufbaut, hat neben Respekt eine breite Nutzung verdient. Ich genieße auch heute noch gerne diese besondere Atmosphäre. Danke an alle Marktbeschicker, die dies alles ermöglichen!

Übrigens: Wenn man sich mit jemanden treffen und austauschen will, muss man nur wissen, wann der- oder diejenige auf den Markt zu gehen pflegt. Funktioniert allemal auf persönlicherer Ebene besser als via Twitter, Facebook und Co.

Werner Stumpf, Kaiserslautern



Mit Interesse habe ich die Berichte über den Wochenmarkt in Kaiserslautern verfolgt und möchte zum Abschluss der Serie einen mich seit langem quälenden Missstand nennen und um dessen Abhilfe bitten.

Von der Bismarckstraße kommend läuft man bei der LBS über einen Zebrastreifen auf den Stiftsplatz, genauer gesagt in die für Fahrräder installierten Pfosten- oder Bügelreihe. Na, das nenne ich mal Planung. Aber vielleicht wird das jetzt revidiert, würde mich freuen.

Willi Nürnberger, Kaiserslautern



Für den Wochenmarkt wünsche ich mir lediglich, dass die Öffnungszeiten bis ungefähr 15 Uhr gehen würden. Wenn Sie nicht unter „seniler Bettflucht“ leiden oder ganz kleine Kinder haben, dann ist 13 Uhr schon fast nicht zu schaffen.

Gerne würden wir oder unsere Studenten-Kinder an das Mainzer Konzept anknüpfen, bei dem man sich zum Einkaufen und Essen und Trinken über Mittag auf dem Markt trifft. Dafür ist die Zeit von 12 bis 14 Uhr oder eben vielleicht 15 Uhr absolut notwendig.

Bettina Bachem, Ramstein-Miesenbach



Meine Frau und ich besuchen den Samstagsmarkt fast jeden Samstag, den Dienstagsmarkt weniger und den Donnerstagsmarkt in der Königstraße selten.

Auf dem Samstagsmarkt gibt es ein sehr gutes, frisches, regionales, weit gefächertes Angebot im Lebensmittelbereich. Die Stände sind gut ausgestattet, die Bedienung ist durchweg sehr freundlich und hilfsbereit. Die Preise sind marktgerecht, also für einen Frischmarkt mit überwiegend regionalen Produkten in Ordnung. Wo bei wir natürlich auch den Aufwand der Ständebetreiber „hinter den Kulissen“ sehen, also frühmorgens Anreise und Aufbau, die Kosten und auch die Standgebühren, die ja auch „irgendwo“ herkommen müssen.

Das Imbiss- und Getränke- Angebot finden wir auch sehr gut und auch ausreichend.

Das Toilettenangebot ist zwar bei einem Stand – lobenswerterweise – seid längerem gegeben, aber wir denken, insgesamt gesehen, durchaus erweiterbar.

Zum Dienstagsmarkt können wir im Prinzip die gleiche Aussage treffen, aber es gibt weniger Stände mit Lebensmitteln. Vielleicht könnte man da etwas gegensteuern, indem weitere Produkte – zum Beispiel Haushaltswaren – oder ähnliches zugelassen werden.

Den Donnerstagsmarkt erachten wir für die Platzverhältnisse als in Ordnung.

Generell würden wir es sehr begrüßen, wenn ein Hundeverbot auf den Wochenmärkten – wie in Pirmasens – eingeführt werden würde. Es ist absolut unhygienisch, wie manche Hundeführer ihre „Kinder“ an den Lebensmittelauslagen schnuppern lassen.

Ursula und Hans Dieter Zollinger, Kaiserslautern