Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Textilindustrie in allen Sparten – Spinnerei, Weberei und Bekleidung – hatte im 19. Jahrhundert in Kaiserslautern Hochkonjunktur. Sie machte die Stadt bis ins benachbarte Ausland und in manchen Fällen weltweit bekannt. Mitte des 19. Jahrhunderts waren in der Textilindustrie etwa 3000 Menschen beschäftigt, vorwiegend Frauen und viele Einwanderer aus der Schweiz und aus Frankreich.

Das erste Unternehmen der Kaiserslauterer Textilindustrie wurde 1771 von Philipp Karcher gegründet. Die Fabrik stellte Stoffe aus „Halbleinen“ – für Arbeitskleidung für