Das Derby zwischen dem TuS Hohenecken und dem SV Morlautern hat nichts von seinem Reiz verloren. Mehr als 200 Zuschauer verfolgten das Duell das mit einem 2:2 endete.

Kaum war das Derby vorbei, da lief Joshua Smith auf Felix Bürger zu, umarmte seinen Mannschaftskameraden und strahlte dabei über das ganze Gesicht. Die Szene spiegelte die Stimmungslage beim SV Morlautern wider: Freude und große Erleichterung darüber, dass in der Schlussphase kein entscheidender Gegentreffer mehr fiel. Spielten die Morlauterer doch die Partie mit nur noch acht Feldspielern zu Ende. Nach der Roten Karte gegen Justin Smith in der 89. Minute handelte sich Felix Bürger zu Beginn der Nachspielzeit auch noch eine Zeitstrafe „wegen Meckerns“ ein. So war der Stürmer und Co-Trainer in den hektischen Schlussminuten zum Zuschauen verurteilt.

„Mit dem Unentschieden können wir leben“, erklärte Bürger direkt nach der Partie und lobte den Teamgeist. „Wir sind ein eingeschworener Haufen. Wir halten zusammen.“ In die Freude darüber, dass seine nach wie vor stark abstiegsbedrohte Mannschaft „zum dritten Mal in Folge“ ungeschlagen blieb, mischte sich aber ein Wermutstropfen. „Justins Platzverweis ist bitter. Er wird uns zwei, drei Spiele fehlen.“ Ein herber Verlust für den personell ohnehin nicht auf Rosen gebetteten SV Morlautern, der einen Spieler dieses Formats kaum ersetzen kann. Die Sorge im Hinblick auf die kommenden Spiele konnte die Zufriedenheit der Morlauterer über ihren beherzten Derbyauftritt jedoch nicht trüben.

„Das war zu wenig“

Ganz anders war dagegen die Stimmung bei den Gastgebern. Dabei hatten doch auch sie großen Anteil an diesem intensiv geführten Derby. Aber davon wollte ihr Trainer nichts wissen. „Das war zu wenig, ja bodenlos“, haderte Henrik Weisenborn mit dem Auftritt seiner Truppe und legte noch nach: „Ich bin total unzufrieden, uns hat der Wille gefehlt.“ Anerkennende Worte fand er dagegen für die Gäste. „Wie ich es erwartet habe, hat Morlautern stark gespielt und war eiskalt vor der Hütte.“ Mit Letzterem meinte der von seinem Team maßlos enttäuschte Coach die Chancenverwertung des Gegners.

Schon in der elften Minute kamen die Morlauterer zur Sache. Auf der linken Außenbahn setzte sich Philipp Koch durch, passte in den Strafraum, wo Justin Smith das 0:1 erzielte. Überraschend war, wie selbstbewusst und entschlossen die Gäste auftraten. Das waren nicht mehr die Morlauterer, die siebenmal hintereinander verloren hatten. Die beiden Siege gegen Bretzenheim und Steinwenden haben Auftrieb gegeben.

Hoheneckens Ausnahmetalent

Auch als Hohenecken nur zwei Minuten später den Ausgleichstreffer erzielte – Nico Schauß köpfte nach einer Ecke das 1:1 –, zeigten sich die Gäste unbeeindruckt. Nach einer wohl einstudierten Eckenvariante gingen sie erneut durch Dennis Jander in Führung (23.).

Aber der TuS Hohenecken hat in Sergen Tok einen Ausnahmestürmer in seinen Reihen. Nach einem perfekt gespielten Diagonalball von Alex Tuttobene stürmte Tok in den Strafraum, ließ einen Gegenspieler aussteigen und traf zum 2:2 (30.). Beflügelt durch dieses Tor, versuchte es Tok wenig später mit einem Fernschuss, scheiterte aber an dem glänzend parierenden Morlauterer Keeper Desmond Young. Wenn einer das Zeug hatte, das Derby im Alleingang zu entscheiden, dann war es Sergen Tok.

Die Morlauterer erkannten diese Gefahr. In der zweiten Halbzeit übernahm Justin Smith die Aufgabe, die Kreise des Stürmers zu stören. Tok schoss kein Tor mehr. Doch er gab alles, um den TuS zum Sieg zu führen. Kurz vor Schluss wurde er von seinem Bewacher zu Fall gebracht. Der Schiedsrichter, der das Derby über weite Strecken gut leitete, am Schluss aber die Übersicht verlor, zückte sofort die Rote Karte. „Ja, es war ein Foul, aber kein Rot“, bemerkte Justin Smith später zu dieser Aktion. Auch wenn das Spiel für ihn selbst kein gutes Ende nahm, war er vom Derby doch angetan. „Da war viel Feuer drin.“

Gibt es ein Wiedersehen?

Wird es in der nächsten Saison eine Fortsetzung geben? Trainer Weisenborn sieht seine Mannschaft, sollte sie weiterhin so auftreten wie gegen Morlautern, in akuter Abstiegsgefahr. Tritt der Worst Case ein und steigen beide Teams ab, würden sie sich in der Landesliga West wiedersehen. Doch das will niemand.