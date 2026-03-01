Das Kaiserslauterer Taekwondo-Team Ferrox Lupus geht nach einem erfolgreichen zweiten Ligatag von aussichtsreichen Plätzen ins Finale der offenen Technik Liga.

Die private Sportgruppe, die sich gerade auf dem Weg zur Vereinsgründung befindet, reiste mit sieben Athleten, darunter auch Trainer Joshua Crofoot, zum zweiten Ligatag nach Wiesbaden-Klarenthal. Mit dreimal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze kehrte das Team nach Kaiserslautern zurück.

Bereits beim Saisonstart, dem ersten Ligatag in Reich im Hunsrück, bewiesen die Studentinnen und Studenten der RPTU Kaiserslautern ihr Können. Nun haben sie nachgelegt.

Maximalpunktzahl für Wrobel

Sportlich herausragend setzte sich Maximilian Wrobel nach den zwei Turnieren mit 50 Punkten und damit der Maximalpunktzahl an die Tabellenspitze der Senior Challenges männlich 18 plus. Für Trainer Joshua Crofoot, der die Tabelle in seiner Kategorie Senior Masters 18 plus anführt, waren auch die Teamformen von Ferrox Lupus in Wiesbaden besonders gelungen. Gleich zwei Dreier-Teams waren am Start. Jedes der Mitglieder läuft dabei nacheinander eine Form, die Wertungen werden dann addiert. Das setzt technische Präzision, Vertrauen und Geschlossenheit voraus, wie der Trainer sagt.

„Unsere Teams erkämpften sich in diesem Format die Plätze vier und fünf in einem hochklassigen Teilnehmerfeld. Eine Leistung, die das Potenzial des Teams deutlich unterstreicht und Lust auf mehr macht“, zeigt sich Crofoot absolut stolz auf die Truppe.

Finale im August

Neben Joshua Crofoot und Maximilian Wrobel geht auch Iris Herold (Senior Challengers weiblich 18 plus) von Rang eins aus ins Finale, hinter ihr steht Teamkollegin Svenja Weigel. Pedro Simones Teixeira platzierte sich auf Rang zwei hinter Maximilian Wrobel. Thilo Grebien, Eraldi Nela und Maximilian Braun belegen die darauffolgenden Plätze. Das Finale findet im August statt und kann, je nach Tagesform die „Karten auch neu mischen“. Die Ausgangslage und die Favoriten sind laut Trainer Crofoot durch die Rangliste klar, er weiß aber auch „durch das K.o.-System entscheidet am Ende nicht nur die Tabelle – sondern der Moment und die Tagesform“.

Im März stehen für das Taekwondo-Team Ferrox Lupus aus Kaiserslautern jetzt erst einmal die deutschen Meisterschaften der MAA I an. Diese finden in Wertheim-Bestenheid in Nordrhein-Westfalen statt. Zudem soll im selben Monat auch noch die Vereinsgründung erfolgen.