Die besten Start-ups des rheinland-pfälzischen und saarländischen „1,2,3 GO“ Businessplan-Wettbewerbs sind gefunden. Der erste Preis geht an das Kaiserslauterer Start-up LUBIS EDA GmbH, das eine Software für die Mikrochip-Produktion entwickelt hat.

Der erste Preis des Wettbewerbs für Gründer (4000 Euro) geht laut Pressemitteilung an die LUBIS EDA GmbH, die für ihre Gründeridee auch den ISB-Sonderpreis in Höhe von 2000 Euro von der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) gewann. Das Start-up aus Kaiserslautern entwickelt eine Software für die Mikrochip-Produktion. „Wir freuen uns total und sind völlig überrascht“, sagte Firmenmitgründer Michael Schwarz. Christian Welter, SWK-Vertriebsleiter, unterstrich: „Wir freuen uns, dass wir hier in unserer Region solche starken Ideen haben, die wir unterstützen können!“ Die Stadtwerke Kaiserslautern stifteten den Geldpreis.

Den zweiten Preis in Höhe von 2000 Euro (gestiftet von der Sparkasse Kaiserslautern) erhielt die inventied UG, die mit ihrem zum Patent angemeldeten Ladungsträger den Rettungs- und Katastrophenschutz verbessert. Der dritte Preis in Höhe von 1500 Euro (IDee-Park Innovations- und Demonstrationszentrum) geht an Engineering Data Processor, deren Gründer Software entwickeln für eine effiziente Analyse technischer Daten und dafür Lizenzen verkaufen.

Gründer überzeugen mit ihren Konzepten

Die Gründerinnen und Gründer hätten allesamt mit ihren innovativen Ideen, Konzepten und vor allem mit ihrem jeweiligen Businessplan die Fachjury überzeugen können. Bei der gemeinsamen Abschlussveranstaltung im Business + Innovation Center Kaiserslautern (bic) wurden die rheinland-pfälzischen und die saarländischen Siegerinnen und Sieger mit Anerkennung und Geldpreisen ausgezeichnet.

„Rheinland-Pfalz ist bekannt für seinen starken Mittelstand, und genau deswegen benötigt es eine zukunftsfähige Wirtschaft stets auch unternehmerischen Nachwuchs – sprich junge Unternehmen und Start-ups“, sagte Wirtschaftsstaatssekretärin Petra Dick-Walther bei der Preisverleihung, „Sie, die Gründerinnen und Gründer, nutzen Marktlücken, Sie schaffen neue Märkte. Sie treiben den Strukturwandel voran.“

Das Business + Innovation Center Kaiserslautern organisiert den Businessplan-Wettbewerb „1,2,3 GO“ in Rheinland-Pfalz seit zwölf Jahren. Gefördert wird das Projekt durch das Wirtschaftsministerium Rheinland-Pfalz. Die Teilnehmenden werden ein ganzes Jahr lang bei ihrem Geschäftsvorhaben begleitet. Workshops, Coachings und Informationsrunden fördern die Gründungswilligen etappenweise, die so aus einer bloßen Geschäftsidee in mehreren Schritten einen im Markt tragfähigen Businessplan entwickeln. Dabei stehen ihnen ehrenamtliche Coaches zur Seite, die allesamt erfahrene Experten aus der Wirtschaft sind, sowie das „1,2,3 GO“-Team im bic.

Neue Runde startet im November

„Mit ganz großer Freude und Bewunderung“, beobachte Maria Beck vom „1,2,3 GO“-bic-Team, wie die Teilnehmenden aus kleinsten Anfängen heraus sich und ihr Projekt entwickeln. Der Parcours sei erfahrungsgemäß eine intensive Vorbereitung auf das echte Geschäftsleben. Und sporne nicht nur die Firmengründer an, sondern auch das bic-Team: „Die jungen Leute sind so engagiert, sie starten ja das Projekt neben ihrem Beruf oder Studium – bewundernswert!“

Am 1. November startet der nächste Parcours 2021/2022 des „1,2,3 GO“ Businessplan-Wettbewerbs.