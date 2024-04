Roller Derby (KRD) und die Rhein-Neckar Delta Quads aus Mannheim melden sich zurück in der Roller Derby Bundesliga. Als neue Spielgemeinschaft unter dem Namen KRDQ eröffnen sie am Samstag, 20. April, mit einem Auswärtsspiel gegen das Regensburger Rolling Rat Pack die Saison in der 2. Bundesliga Süd.

Das erste Heimspiel folgt am darauffolgenden Wochenende: Am Samstag, 27. April, um 15 Uhr spielt das KRDQ-Bundesligateam in der Halle des Schulzentrums Süd in Kaiserslautern gegen Stuttgart Valley Roller Derby. Im Anschluss bekommen auch die neuen Skaterinnen und Skater von KRD und den Delta Quads eine Chance, ihr Können zu zeigen und Spielerfahrung zu sammeln. Sie treffen auf ein Mixed Team, das sich aus Rookie-Spielern aus Mainz, Karlsruhe, Frankfurt und Marburg zusammensetzt. Tickets kosten 7 Euro, für Kinder unter zehn Jahren ist der Eintritt frei.

Für die Delta Quads ist es die erste Saison in der 2. Bundesliga seit der Corona-Pause. KRD war zuletzt 2018, damals noch unter dem Namen Roller Girls of the Apocalypse, in der 3. Bundesliga vertreten. Seit dem Neustart der Roller Derby Bundesliga zur Saison 2023 ist die 2. Bundesliga die niedrigste Spielklasse.

In der Saison 2024 trifft KRDQ außerdem am 24. August in Erfurt auf die Gemstones. Ein weiteres Heimspiel ist gegen Bembel Town Roller Derby aus Frankfurt geplant. Der genaue Termin dafür steht noch nicht fest.

Zur Sache: Was ist Roller Dreby?

Roller Derby ist, vereinfacht gesagt, eine Art Rollschuhschnelllauf mit Vollkontakt. Während jedes sogenannten Jams, der bis zu zwei Minuten dauert, hat jedes Team fünf Spielerinnen auf dem Feld. Je eine davon ist die Jammerin. Ihre Aufgabe ist es, an den übrigen Mitgliedern des gegnerischen Teams – den Blockerinnen – vorbeizukommen. Für jede überrundete Person gibt es einen Punkt. Die Blockerinnen müssen wiederum versuchen, die gegnerische Jammerin aufzuhalten und der eigenen Jammerin zu helfen.

In seiner heutigen Form existiert Roller Derby seit Ende der 90er Jahre und wird vor allem, aber nicht ausschließlich von FLINTA (Frauen, Lesben, intergeschlechtlichen, nichtbinäre, trans und agenden Personen) gespielt. rhp/huzl

