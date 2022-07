Hier die geübten Tänzer, die den Salsa-Rhythmen mit präzisen Tanzschritten eine Gestalt geben. Dort die Anfänger, die Spaß daran haben, an diesem warmen Sommerabend Neues zu entdecken. Und alle kamen am Samstag auf dem Unionsplatz zur zweiten Latino-Party zusammen.

Samstagabend in der Altstadt. Fast jeder Platz ist besetzt vor den Kneipen und Restaurants in der Steinstraße. Das warme Sommerwetter macht allein das Flanieren zum entspannenden Vergnügen. Laut ist es auch. Gespräche, Gelächter, aufmunterndes Rufen verbinden sich zum gewohnten Summen der Wochenendatmosphäre. Wenige Meter abseits in der Seitenstraße ist es fast still und wie aus weiter Ferne wehen Salsa-Klänge durch die staubtrockene Wärme.

Mal präzise Schrittfolgen, mal tastende Versuche

Am ehrwürdigen Unionsplatz dominieren allein südamerikanische Rhythmen. Etwas gedämpft klingen sie aus der Anlage herüber. Farbig bespannte Liegestühle deuten eine weite Runde an. Aus dichten Zuschauer-Reihen rundum ist bewunderndes Staunen zu erkennen. Der Pflaster-Platz hat sich in ein bewegtes Tanzspektakel verwandelt. Kaum einer am Rande steht wirklich still. Fast unwillkürlich nimmt der Salsa-Rhythmus die Leute in Beschlag.

Und auf der Tanzfläche dieser besonderen Art treffen sich Akteure aus ganz verschiedenen Welten. Da ist die elegant gekleidete Dame in offensichtlich gespannter Tanzhaltung. Mit ihrem Partner gemeinsam übersetzt sie die lateinamerikanischen Tonfolgen in präzise Drehungen. Direkt daneben halten sich zwei ganz junge Mädchen an beiden Händen. Wie gebannt und dabei immer wieder kichernd beobachten sie ihre eigenen tastend-lernenden Schrittfolgen. Nicht weit hiervon entfernt fällt ein Tanzpaar auf, das völlig entspannt lächelnd im Salsa-Rhythmus aufgeht. An Tanzschritte brauchen die beiden offensichtlich nicht mehr zu denken. Das Lebensgefühl ihrer Heimat führt wohl Regie.

Stiftsplatz-Boden noch besser geeignet als Pflaster

„Wir sind froh, dass auch heute zur zweiten Veranstaltung so viele Leute gekommen sind“, sagt Martin Poschmann, einer der Sprecher der freien Lauterer Tanzszene. Das Event am vorangangenen Samstag auf dem Stiftsplatz sei noch besser besucht gewesen. „Vielleicht liegt es daran, dass dort der Boden zum Tanzen besser geeignet ist als der Pflaster-Platz hier“, meint er. Es hätten so viele dazu beigetragen, dass ein solches Tanzevent überhaupt zustande gekommen sei.

Das Team um Alexander Heß vom City-Management, die Lauterer Tanzschulen, die Gastronomie rund um den Unionsplatz und viele private Salsa-Freunde seien beteiligt gewesen und hätten unterstützt. Auch Dominique Abreu, Tanzlehrer von der Tanzschule Metzger, ist sehr angenehm überrascht vom Interesse an den lateinamerikanischen Tänzen. Er hatte den Workshop geleitet, bei dem vor Beginn der eigentlichen Veranstaltung um 19 Uhr Gelegenheit zum Vertiefen der tänzerischen Fähigkeiten geboten worden war. Bestimmt 40 bis 50 Leute hätten daran teilgenommen. Vom Anfänger bis zum Profi seien alle Ausbildungsstufen vertreten gewesen. Gemeinsam hätten sie sich beim Üben gesteigert, berichtet er. „Das Schöne an diesen Events ist vor allem das Lächeln auf vielen Gesichtern“, ruft Abreu noch im Weggehen, denn auf der Tanzfläche wird schon wieder nach ihm verlangt.

Info

Latino-Party in der Stadt: Jeden Samstag von 19 bis 23 Uhr bis einschließlich zum 24. September abwechselnd auf dem Stiftsplatz und dem Unionsplatz.