Der Platz vor dem Hauptbahnhof trägt seinen Namen seit Mai 2004. Seitdem plätschert es an der Stelle. Der Name erinnert an das Engagement des früheren Oberbürgermeisters Bernhard Deubig für die Städtepartnerschaften.

Der Platz ist nach der Stadt Guimarães benannt, der portugiesischen Partnerstadt Kaiserslauterns. Von zehn Befragten am Hauptbahnhof kennen acht den Namen nicht. Oder sie stottern