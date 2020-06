Der Oberbürgermeister Kaiserslauterns, Klaus Weichel (SPD), ist nicht mehr Mitglied des 1. FC Kaiserslautern. Weichel bestätigte am Freitag Medienberichte zur Kündigung der Mitgliedschaft, widersprach aber der Darstellung, dass er erst nach der Anmeldung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung Anfang der Woche ausgetreten sei. „Ich bin Mitte, Ende Mai, noch lange vor Bekanntwerden des Insolvenzverfahrens, ausgetreten“, so Weichel zur RHEINPFALZ. Weichel begründete seinen Austritt mit persönlichen Motiven. Die Diskussionen rund um Stadionmiete und mögliche Aktienübertragungen an die Stadt hatten aus Sicht Weichels vor allem in den sozialen Medien an „Qualität und Intensität“ stark zugelegt. So weit, dass er eine Grenze erreicht sah, so Weichel, an der er „Auswirkungen auf sein Amt als Oberbürgermeister“ befürchtete. Das habe ihn zu dem Schritt bewogen.