Ihr neues Musical „2150“ stellt die Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie am 2. Juli vor. Spielort ist um 20.30 Uhr das Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern.

Das neue Musical „2150“ wurde geschrieben von Meik Landfried und Elena Zaslavski. Gefördert über die Initiative „Kultur macht stark“ ist es eines der vielen Projekt der Emmerich-Smola Musikschule und Musikakademie, das Musik mit anderen Kunstformen interdisziplinär verbindet.

Wöchentlich unterrichten sowohl Zaslavski als auch Landfried Jugendliche in den Bereichen Schauspiel sowie Gesang und konzipieren gemeinsam mit den Teilnehmern ein eigenes Musical, des nun Premiere feiert. Ziel war es dabei, ausgewählte Lieder aus bekannten Musicals und Disneyfilmen mit einer neuen Geschichte zu umschreiben.

Tief unten im Bunker

Die Handlung beruht auf einem durchaus apokalyptischen Bild, fußt sie doch auf der Idee einer Bevölkerung im Jahre 2150, die in einem Bunker mit dem Glauben festsitzt, die Erdoberfläche sei durch den Klimawandel zerstört und nicht mehr bewohnbar. Jedoch gelingt es einem Bunkerbewohner, ein altes Radio zu reparieren und Signale von oberhalb der Erdoberfläche zu empfangen. Wer wohnt nun über ihnen? Warum hält man diese Bevölkerung gefangen, und werden sie es schaffen, sich aus dem Bunker zu befreien?

Musikalisch wird die Produktion von Zaslavskis Chor begleitet. Das PiCanto-Ensemble besteht aus Gesangsschülern der ausgebildeten Sängerin, Pianistin und Chorleiterin Elena Zaslavski, die das Projekt PiCanto vor etwa acht Jahren ins Leben rief. Ziel war und ist es vor allem, jungen Gesangstalenten eine Plattform zu bieten, um live auftreten zu können und damit sowohl Bühnenerfahrung als auch Selbstbewusstsein zu sammeln.

Karriere als Sängerin

Elena Zaslavski kann auf eine erfolgreiche musikalische Karriere zurückblicken: Ihrem Studium an der Musikhochschule Moskau mit den Schwerpunkten Klavier, Chorgesang und Chorleitung folgte eine solistische Gesangsausbildung an der russischen Theaterakademie. Nach dem abgeschlossenen Studium begann ihre erfolgreiche Karriere als Sängerin, die unter anderem ein elfjähriges Engagement am saarländischen Staatstheater in Saarbrücken beinhaltete.

Infos

Eintrittskarten sind über den Eventim-Vorverkauf erhältlich, der Erlös fließt direkt wieder in die Förderung der Jugendlichen. Restkarten gibt es gegebenenfalls an der Abendkasse.