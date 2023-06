Musikerin Anna Stucky tritt selbst bei der „Langen Nacht der Kultur“ am kommenden Samstag auf. Sie empfiehlt, danach noch etwas zu verweilen und in die Trommelklänge und den Gesang der Musikerkollegen in der Fruchthalle hineinzuhören.

„Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das so sagen darf, aber mein Tipp für die ,Lange Nacht’ wäre tatsächlich der Programmpunkt, der direkt nach meinem kommt. Und zwar MPNG featuring Tobias Urbanczyk in der Fruchthalle, ab 22.25 Uhr (Nummer 90 im Programmheft). Einfach, weil ich den Tobi schon ganz ganz viele Jahre persönlich kenne und er aus meiner Sicht ein ganz großartiger Drummer ist. MPNG, also Samuel G. Mpungu, habe ich vorher nicht gekannt. Aber ich bin sehr gespannt, wie die beiden zusammen als Duo wirken und was Tobi als Schlagzeuger und MPNG als Sänger gemeinsam auf die Bühne bringen. Sie treten nach uns auf – mit noch einem Act dazwischen. Ich hoffe, ich bin dann rechtzeitig fertig mit Abbauen, denn diesen Auftritt möchte ich mir auf jeden Fall anschauen. Nach dem Konzert werde ich selbst zwar noch ein paar CDs verkaufen im Foyer der Fruchthalle, wo dann ein Tisch steht – hoffentlich. Aber diesen Programmpunkt will ich mir definitiv nicht entgehen lassen.

Die Band und ich bleiben auch den gesamten Abend über in Kaiserslautern, mit Übernachtung. Da wird es also bestimmt noch mehr Programmpunkte geben, die ich mir zu Gemüte führen werde. Aber der Auftritt von Tobi und MPNG wäre für mich tatsächlich das Highlight und etwas, was ich gerne jedem Besucher ans Herz lege.“

Bei der „Langen Nacht der Kultur“ werden am Samstag, 17. Juni, 25 Plätze bespielt. Die RHEINPFALZ fragt Kulturschaffende aus der Stadt nach ihren Tipps.