Die Zeitungstradition nimmt ihren Anfang in den Druckereien. Carl Heinrich Blau eröffnet im Jahr 1802 die erste Druckerei in Kaiserslautern. Blau hat publizistisches Interesse und gibt ab Januar 1804 den „Anzeiger für den Bezirk Kaiserslautern“ heraus, den er im September 1804 in „Anzeiger von Kaiserslautern“ umbenennt.

Zu Beginn sind nur die Drucker für den Inhalt verantwortlich, es gibt noch keine Redakteure. Ab 1829 übernimmt Johann Philipp Kohlhepp die Druckerei Blau. Konkurrent war seit 1826 die Druckerei Rohr, die das „Kaiserslauterer Wochenblatt“ herausgab. Die Erben von Rohr bezeichnen ab 1894 ihr Unternehmen als „Comptoir der Buchdruckerei Rohr, Inhaber Emil Rohr-Verlag“. Dieser Verlag gibt verschiedene Zeitungen heraus, unter anderem die „Pfälzische Volkszeitung“ und den als Abendblatt bezeichneten „Pfälzer Anzeiger“.

Die Entwicklung verläuft so, dass es im Jahr 1900 in Kaiserslautern vier Zeitungen gibt: die „Pfälzische Volkszeitung“, den „Pfälzer Volksboten“, den 1881 gegründeten „Kaiserslauterer Stadtanzeiger“ und die „Pfälzische Presse“. Unser Foto links zeigt aus dem Archiv des Stadtarchivs eine der letzten Ausgaben der „Pfälzischen Presse“ vom 31. Dezember 1942 und rechts die letzte Ausgabe der „Pfälzischen Volkszeitung vom 25. Mai 1971.

Die „Pfälzische Presse“ geht auf den Drucker Johann Philipp zurück, der seit 1843 das „Kirchheimbolander Wochenblatt“ herausgibt, das er 1879 in „Pfälzische Presse“ umbenennt, die ab 30. November 1884 auch in Kaiserslautern erscheint. Bei dieser Zeitung war Hermann Löns als Leiter des Feuilletons von 1891 bis 1894 angestellt. Die „Pfälzische Presse“ wird noch bis Anfang 1943 geduldet. Mit Beginn des Dritten Reichs erscheint schon seit 1933 die „NS-Rheinfront“, die „Nationalsozialistische Zeitung“, die „NSZ“, auch mit einer Ausgabe für Kaiserslautern.

Nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es Probleme mit der französischen Besatzung. Doch Heinz Rohr, einem Erben der Druckerei Rohr, gelingt es ab 1949 wieder die „Pfälzische Volkszeitung“ herauszugeben. Diese Zeitung setzt sich in der West- und der Nordpfalz durch. Besonders beliebt war die Samstagausgabe mit dem „Pälzer Sunndag“ als Beilage. Im Hauptteil der „Pfälzischen Volkszeitung“ erschienen aktuelle Kaiserslauterer Tagesberichte. Politische Beiträge sind während der Besatzungszeit noch sehr zurückhaltend. Die „Pfälzische Volkszeitung“ erscheint bis 25. Mai 1971. Sie gehörte schon Jahre vorher zur Unternehmensgruppe der RHEINPFALZ, die sie ab 26. Mai 1971 als Lokalteil „Pfälzische Volkszeitung“ eingliedert.