Ohne Xaver Franz Baumanns Aktivitäten gäbe es vielleicht kein Königsviertel, nicht den Fischerstraßenkomplex und keinen Grünen Block

Xaver Franz Baumann war von 1918 bis 1932, mit einer erzwungenen einjährigen Unterbrechung, Oberbürgermeister der Stadt Kaiserslautern. Weil er der Forderung der französischen Besatzung nach dem Ersten Weltkrieg nicht nachkam, Möbel von Kaiserslauterer Familien zu beschaffen, enthoben in die Franzosen des Amtes und schoben ihn am 8. August 1923 „über den Rhein ins Reich“ ab, steht in seiner Lebensgeschichte. Nachdem sich die politische Lage beruhigt hatte, kam Baumann am 23. September 1924 zurück.

Bürgermeister Alex Müller, der spätere erste Oberbürgermeister nach dem Zweiten Weltkrieg, führte bis dahin die Amtsgeschäfte. Baumann wusste seine Funktion als Mitbegründer und Aufsichtsratsvorsitzender der Bau AG geschickt zu nutzen. Er ließ dem schon seit 1909 in Kaiserslautern tätigen Bauamtmann Hermann Hussong freie Hand und unterbreitete ihm auch seine eigenen Vorstellungen. Nach dem Tod Baumanns steht am 10. Februar 1932 in der Pfälzischen Presse: „… nach seiner Rückkehr begann in der Stadt eine Periode des baulichen Auftriebs …“, „… die Stadt hat ein anderes Gesicht bekommen …“, „Nach Osten und Westen, Süden und Norden sind neue Stadtteile entstanden“.

Baumann gelang es, den in der Schweiz lebenden ehemaligen Lauterer Bürger Gravius dazu zu bewegen, seine Spende in Höhe von 600.000 Mark für den untergegangenen Ausstellungspark (heute Volkspark) verwenden zu dürfen. Und das heute noch existierende Graviusheim wurde gebaut. Baumann hat sich 1924 für den Bau des von Lina Paff finanzierten, 1975 abgerissenen Pfaffbads engagiert, und er bestand auf einer Erweiterung des damaligen städtischen Krankenhauses. Für den Oberbürgermeister und Juristen Baumann organisierte die Stadt am 3. Februar 1932 eine Trauerfeier in der Fruchthalle.