Der Wildpark am Betzenberg wurde 1970, vor 50 Jahren, angelegt. Die damalige städtische Forstabteilung hat das Gelände in der Waldabteilung Alter Schlag ausgesucht, weil es bereits mit einem gut ausgestatteten Wegenetz erschlossen war. Das Gehege ist unter anderem von den umliegenden Parkplätzen auf dem Betzenberg, vom Erbsenberg oder vom Saupferchtal her in 15 bis 20 Minuten zu Fuß zu erreichen. Zu Beginn ging die Stadt von einem etwa zwölf Hektar großen Gelände aus. Ab August 1970 umgab die Forstabteilung das erste Teilstück von 5,5 Hektar mit einem Gatter und besetzte es mit Rotwild und Muffelwild. Das zweite Teilstück wurde im Sommer 1971 für Schwarzwild und Damwild erschlossen. Im Laufe der Jahre lockerte der Forst Buchen- und Eichenbestände auf und legte ein Wiesengehege mit einem Feuchtbiotop an, Äsungsflächen, Wasserstellen und Suhlen. Der Wildpark umfasst heute 25 Hektar mit sechs Einzelgehegen. Er beherbergt derzeit beispielsweise Luchse, Wildkatzen, Wisente (Foto), zurückgezüchtete Tarpane, Auerochsen, Rotwild, Wildschweine, Damhirsche und Mufflons. In dem Park gibt es einheimische Tierarten, die heute noch in den Wäldern um Kaiserslautern leben und Tiere, die in früheren Jahrhunderten ebenfalls in den Lauterer Wäldern in freier Wildbahn lebten. Der Betzenberg-Wildpark hat sich auch eine Artenschutzfunktion zur Aufgabe gemacht. Er gibt beispielsweise den vom Aussterben bedrohten Wisenten eine Überlebenschance. In dem Park stehen den Tieren offene Stallungen und Futterhäuser zur Verfügung. Die Tiere werden, je nach ihrer Art, teils mit altem, trockenen Brot, mit Gemüseresten, mit Heu, Fleisch und auch mit Kraftfutter versorgt.