Die Vogelweh war ursprünglich ein Flurstück mit dichtem Baum- und Strauchbewuchs, mit sumpfigen Wiesen, kleinen Weihern und einem uralten Wegenetz. Im Süden bei der Biebermühlbahn ist in einigen Landkarten eine Römerstraße eingezeichnet. Auf den Stadtplänen ab etwa 1880 wird dieses Flurstück als „Kaiserslauterer Annexe“ bezeichnet.

Als „Siedlung“ eines Wolfsjägers werden die „Vogelwöge“ bereits 1720 erwähnt. Im Jahr 1750 soll ein Peter Folz bei den Vogelwögen ein Haus gebaut haben, hält die Stadtliteratur weiter fest. Das in seiner Grundsubstanz erhaltene Gebäude wurde 1945 bei einem Luftangriff zerstört. Die Vogelweh ist heute ein moderner Stadtteil, den die Bundesstraße 270 erschließt. Es gibt den „Haltepunkt Vogelweh“ der S-Bahn Rhein-Neckar und Haltestellen der städtischen Busse. Die Bewohner sind überwiegend amerikanische Staatsbürger.

Unser Foto hält den westlichen Teilbereich beim Kleeblatt-Straßenkreuz fest. Auf der Südseite der B 270 bauen deutsche Firmen im Auftrag der Amerikaner ab 1950 die Housing Area, eine Wohnsiedlung für die Familien der Stationierungsstreitkräfte. Die Amerikaner richten am 22. Oktober 1954 den Radiosender AFN ein, und die deutsche Jugend hört Jazz. Im Laufe der Jahre bauen die Amerikaner im Umfeld der Wohnanlage unter anderem Sportplätze, Schulen, eine Universität, Kirche, Kino und Einkaufszentrum. „Klein Amerika“ heißt die Vogelweh in 1950er Jahren, ein untergegangener Spitzname.

Auf der Nordseite des Vogelweh-B 270-Abschnitts (auf dem Foto rechts) im Industriegebiet Einsiedlerhof-Vogelweh siedelt die Stadt 1965 das Werk der Adam Opel AG an. Mit der Erschließung des Bännjerrücks ab Mitte der 1950er Jahre dehnt sich die Stadt mehr und mehr nach Westen aus, so, dass heute nur noch ein schmaler Waldsaum, beispielsweise die Rostocker Straße, von der California-Avenue der Housing Area trennt. Andererseits wuchs die Housing Area mit dem Arizona-Boulevard bis dicht an die Homburger Straße in der Siedlung Am Belzappel. Die Amerikaner kommen im April 1951 nach Kaiserslautern zurück. Sie bauen auf der Vogelweh. Vermessungstrupps machen sich schon seit 1950 zu schaffen. Dann fallen großflächig die Bäume. Die tief verwurzelten Stämme werden herausgesprengt, und das „Stockholz“ überlässt man den Deutschen, die es mit Handwagen, geliehenen Lastwägelchen und manchmal mit einem Einspänner abtransportierten. „Klein Amerika“ wächst, und die vielen Bauskandale sind vergessen. Auf den Stadtplänen stehen seit den 1950er Jahren über ein Dutzend neue Straßen, die Kansas-Street, die Idaho-Street, die Carolina-Street und der Florida-Loop. Es ist anzunehmen, dass auch der Illinois-Place oder der Washington-Square auf der Vogelweh Unikate sind – jedenfalls in Deutschland. Sie sagen so viel über Lautern aus.