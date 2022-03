Die Lauterspring ist die einzige natürliche Quelle, die zur Wasserversorgung der Stadt beiträgt.

Die erste allgemeine Wasserversorgungsanlage wurde 1889 in Form einer Zementrohrleitung gebaut und zum damaligen Pumpwerk an der Barbarossastraße geleitet. Als das Wasser der Lauterquelle wegen der stetig wachsenden Stadt nicht mehr ausreichte, wurde die Papiermühlquelle (etwa beim heutigen Warmfreibad) der Wasserversorgung angeschlossen. Wegen des hohen Wasserverbrauchs der Kammgarnspinnerei nahm die Stadt im Jahr 1902 die Lutzerquelle (Lutzerstraße) und die Wiesenquelle (Wiesenstraße) in das Versorgungssystem auf. Noch in den 1880er Jahren besorgten sich die Bürger ihr Trinkwasser kostenlos aus etwa einem Dutzend über das damalige Stadtgebiet verteilte Quellen.

Ein erster Hinweis auf eine städtische hölzerne Wasserleitung findet sich im Ratsprotokoll vom 12. Oktober 1720. Mit dem Brunnenmacher Philipp Echs aus Otterberg hatte die Stadt vereinbart, dass er eine Wasserleitung von den Quellen des Ziegelbachs beim „Tierhäuschen“, eine ehemalige Flur westlich des heutigen Stadtparks, bis in die Stadt so zu legen und zu unterhalten habe, dass die Brunnen in der Kerstvorstadt, am Rathaus (damals etwa heutige Ecke Schneiderstraße/Marktstraße) und auf dem Markt laufen. Der Ziegelbach speiste den Fackelwoog.

SWK unterhalten die Wasserwerke

Die SWK-Versorgungs-AG unterhält heute die Wasserwerke Barbarossastraße und Rote Hohl zur Versorgung der Kernstadt, der Stadtteile Dansenberg, Morlautern, Erlenbach, Erfenbach und Hohenecken. Eine weitere Anlage versorgt den Stadtteil Mölschbach. Der Stadtteil Siegelbach bezieht sein Trinkwasser vom Wasserzweckverband Weihergruppe. Die Wasserversorgung der US-Streitkräfte wird durch ein Gewinnungsgebiet im Westen sichergestellt.

Der jährliche Wasserverbrauch liegt in Kaiserslautern bei rund 7,7 Millionen Kubikmeter. Das Rohwasser wird aus 24 Tiefbrunnen und der Lauterspring gewonnen. Aus 15 Hochbehältern wird das Trinkwasser in das 480 Kilometer lange Verteilernetz gepumpt. Auch die Feuerwehr greift bei Löscheinsätzen darauf zurück. Bei der SWK-Wasserversorgung sind rund 21.000 Hausanschlüsse registriert. Neun Tiefbrunnen wurden nach und nach im Saupferchtal in Tiefen von 45 bis 150 Metern gebohrt. Im Gewinnungsgebiet Süd haben die SWK im Letzbachtal und im Wienertal sechs Brunnen in Tiefen von 35 bis 209 Metern gebohrt. Die Schüttung der Lauterspring hängt von den Niederschlagsmengen ab. Sie kann bis zu 100 Liter pro Sekunde betragen. Eine periodische, je nach Niederschlagsmenge laufende Quelle, ist auch der Hungerbrunnen. Er ist nicht dem Versorgungsnetz angeschlossen.