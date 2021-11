Die Krimmstraße ist die einzige Straße in Kaiserslautern, die auf einen Spottnamen zurückgeht.

Die Wiesenstraße begrenzt die „Krim“ auf der Südseite, und dort versteckt sich das historische Stadtquartier hinter dem Grün des Wiesenplatzes . Ab Mitte des 19. Jahrhunderts zogen immer mehr Menschen in die Stadt. Wohnungen waren für die meist großen Familien unbezahlbar. Die Zugezogenen bauten am Stadtrand ihre eigenen Unterkünfte. Die Stadt wucherte unkontrolliert aus. Ein Arbeitsplatz war wichtiger als Wohnkomfort. Von 1840 bis etwa 1870 gab es eine große Zuzugswelle, und die Stadt uferte zwischen der heutigen Mannheimer Straße und dem Wiesenplatz unkontrolliert aus.

Die Leute hatten sich für diese Gegend, die im aktuellen Straßenverzeichnis als ehemals „ärmliches Viertel“ bezeichnet wird, den Spottnamen „Krim“ ausgedacht und zwar in Anlehnung an das Schlachtfeld des russisch-osmanischen Krimkriegs von 1853 bis 1856. „Die Krim“, ein beliebtes und gepflegtes Wohnviertel, gehört heute noch zum Lauterer Stadt-Wortschatz. Die Lauterer Privatorthographen ergänzten den Spottnamen Krim mit einem zweiten „m“, und die Krimmstraße erhielt 1880 ihren offiziellen Namen.

Eine dieser auswuchernden Stadterweiterungen war der heutige Kotten, damals im Volksmund „Algier“ genannt, was man wahrscheinlich mit Durcheinander und Unordnung in Verbindung brachte. Auch der Spottname „Lawandee“ war für den Kotten in Gebrauch, bezogen auf den französischen Ort La Vendée, in dem königstreue Bürger wohnten, die bei den Revolutionsanhängern mit einem schlechten Ruf behaftet waren. Nach der Vermessung des Kottenfelds ab 1831 hat die Stadt Zug um Zug ein geordnetes, beliebtes Wohnquartier geschaffen. „Algier“ und „Lawandee“ sind vergessen. Die „Krim“ gibt es noch.